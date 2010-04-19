به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی در خصوص برکناری حمید استیلی گفت: به عنوان یک بازیکن تابع تصمیمات باشگاه هستم و اظهارنظر در چنین مسائلی در حیطه وظایف من نیست اما تغییر در کادر فنی با توجه به اینکه تنها سه هفته تا پایان فصل باقیمانده است، خیلی صحیح نبود.

وی در ادامه افزود: اگر مسئولان باشگاه چنین تصمیمی داشتند بهتر بود در نیم فصل یا پایان فصل این کار را می کردند تا حداقل مربی جدید فرصت کافی برای پیاده کردن برنامه‌های تاکتیکی‌اش داشته باشد.

هافبک تیم فوتبال استیل آذین خاطر نشان کرد: ما همچنان شانس کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را داریم و امیدوارم باشگاه با این تغییرات به هدفش برسد. ما هم باید همه تلاش‌مان را برای رسیدن به این مهم انجام دهیم ضمن اینکه شخصا از زحمات حمید استیلی هم تشکر می کنم. به هرحال این مسائل برای همه مربیان فوتبال دنیا وجود دارد.

حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال استیل آذین امروز از سوی مسئولان باشگاه از سمت خود برکنار و افشین پیروانی به عنوان جانشینش معرفی شد.