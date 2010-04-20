دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج اولیه امروز 31 فروردین ماه 89 اعلام می شود و بر اساس آن افرادی که حدنصاب را کسب کرده اند، امکان انتخاب رشته دارند.

وی اضافه کرد: روند انتخاب رشته و امکان انتخاب 100 رشته برای داوطلبان آزمون دستیاری تغییری نکرده است و فرم انتخاب رشته نیز همزمان با اعلام رتبه ها و کارنامه ها از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

محققی خاطرنشان کرد: جزئیات انتخاب رشته و زمان مجاز برای ارسال فرم های انتخاب رشته از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.