به گزارش خبرنگارمهر، این نشست ساعت 10 صبح روز چهارشنبه هفته جاری به ریاست احمد بهروان رئیس سازمان لیگ آزادگان و اعضای این سازمان شامل؛ جواد ششگلانی (نماینده آذربایجان شرقی)، محمد غفاری (نماینده استان مرکزی)، زینالی (نماینده باشگاه مس رفسنجان) و صابری (نماینده شهرداری یاسوج) برگزار خواهد شد.

بررسی برنامه‌های لیگ آزادگان در فصل آینده، نحوه صعود و سقوط تیم‌های لیگ دسته اول و برگزاری دیدارهای پلی‌آف، بررسی آئین نامه سازمان لیگ آزادگان و رفع نقایص آن برای ارائه به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از جمله مباحثی است که در دستور کار نشست اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ آزادگان قرار دارد.