  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۵۸

از سوی هیئت رئیسه لیگ آزادگان/

نحوه صعود و سقوط تیم‌های لیگ دسته اول بررسی می‌شود

نحوه صعود و سقوط تیم‌های لیگ دسته اول بررسی می‌شود

هیئت رئیسه سازمان لیگ آزادگان در نشست روز چهارشنبه خود در خصوص نحوه صعود و سقوط تیم‌های لیگ دسته اول تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، این نشست ساعت 10 صبح روز چهارشنبه هفته جاری به ریاست احمد بهروان رئیس سازمان لیگ آزادگان و اعضای این سازمان شامل؛ جواد ششگلانی (نماینده آذربایجان شرقی)، محمد غفاری (نماینده استان مرکزی)، زینالی (نماینده باشگاه مس رفسنجان) و صابری (نماینده شهرداری یاسوج) برگزار خواهد شد.

بررسی برنامه‌های لیگ آزادگان در فصل آینده، نحوه صعود و سقوط تیم‌های لیگ دسته اول و برگزاری دیدارهای پلی‌آف، بررسی آئین نامه سازمان لیگ آزادگان و رفع نقایص آن برای ارائه به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از جمله مباحثی است که در دستور کار نشست اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ آزادگان قرار دارد.

کد مطلب 1067118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها