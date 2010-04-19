اختلال در موتور جنگنده های اف-16 به دلیل خاکستر آتشفشانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یک مقام نظامی آمریکا از اختلال موتور جنگنده های اف-16 ناتو به دلیل پرواز در آسمان غبار آلود اروپا خبر داد.

وی گفت وجود خاکستر آتشفشانی در این منطقه سبب شده است که موتور این نوع جنگنده ها با مشکل روبرو شود. به گفته این مقام ناتو در حالی که بخش اعظم پروازهای اروپا به دلیل جو نامساعد لغو شده است، پروازهای نظامی ناتو همچنان ادامه دارد.

این مقام نظامی بروز اختلال در موتور جنگنده های مذکور را مسئله ای جدی دانسته و هشدار داد که چنین موضوعی می تواند کارایی این جنگنده ها در شرایط ویژه جوی را کاهش دهد.

خاطرنشان می شود بحران شرایط نامساعد جوی در اروپا در حالی ادامه دارد که شرکتهای هواپیمایی از زیانهای میلیاردی بر اثر لغو چند روزه هزاران پرواز داخلی و خارجی خود خبر می دهند.

بر آوردها حاکی از آن است که کل میزان خسارت وارده به بخشهای مختلف اروپا بالغ بر 30 میلیارد یورو رسیده است و گفته می شود که در صورت ادامه فعالیت آتشفشانی در ایسلند بخشهایی از اروپا غیر قابل سکونت خواهد شد.