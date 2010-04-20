تولید نفت ایران در خلیج فارس افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ابراهیمی با بیان اینکه سال گذشته به طور متوسط 92 هزار بشکه نفت از میدان لاوان تولید می شد، گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان سالجاری ظرفیت تولید در این میدان نفتی به 97 هزار بشکه افزایش یابد.

به گفته رییس منطقه عملیاتی لاوان در شرکت نفت فلات قاره هم اکنون به دلیل بالا بودن کیفیت نفت تولیدی میدان بلال، تولیدات این میدان نفتی از مشتری های زیادی برخوردار است.

این مقام مسئول با اشاره به راه اندازی سیستم تزریق آب میدان بلال برای افزایش بازیافت، افزایش تولید، بالابردن ظرفیت گازرسانی و انجام تعمیرات اساسی چاههای میدان گازی سلمان، ایمن‌سازی چاههای نفتی رشادت، تعمیر و نوسازی پمپ‌های درون چاهی سکوهای رشادت و رسالت، تصریح کرد: با انجام برخی از تغییرات فنی در دکل‌های خشکی از آنها برای حفاری چاههای دریایی استفاده می شود.

وی همچنین از اجرای طرحی برای انتقال گاز چاههای میدان لاوان به نیروگاه‌ میدان نفتی رشادت خبر داد و گفت: با جایگزین کردن گاز با گازوئیل در توربین‌های نیروگاه، کمبود گاز برجهای واحد بهره‌برداری برای افزایش بازده جبران می شود