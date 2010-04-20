به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس طهماسبی با بیان اینکه این مرکز اطلاعاتی با همکاری بیش از 30 نفر برنامه نویس و متخصصان مخابرات، ماهواره ای و اتوماسیون صنعتی ایجاد شده است، گفت: در حالی این فن آوری بومی سازی شده که پیشتر این تکنولوژی در اختیار شرکتهای نروژی کانسبرگ و شلمبرجر بوده است.

وی در خصوص اهمیت بومی سازی این فن آوری، با بیان اینکه شرکتهای حفاری قادر به کنترل کلیه پارامترهای چاههای حفاری هستند و تمام اطلاعات را در خود ثبت می کند، تبیین کرد: با راه اندازی این مرکز نیازی به بایگانی اطلاعات چاههای کشور در خارج از کشور و دسترسی شرکتهای مرکز کنترل خارجی از این اطلاعات نیست.

به گفته این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران با راه اندازی این سامانه مشخصات و اسرار چاههای حفر شده در کشور محفوظ می ماند.

وی با اشاره به اینکه سامانه فوق با اولویت بر روی حفاری در میدان های مشترک طراحی شده است، بیان کرد: بالا بردن سرعت حفاری، کاهش هزینه های جابجایی نیرو و یکپارچگی کل سیستم سازمانی در یک شرکت حفاری از دیگر مزیتهای راه اندازی این سامانه است.

به گزارش مهر، تا پیش از راه اندازی مرکز مرکز کنترل و راهبری حفاری چاههای نفت و گاز اطلاعات مخازن نفت و گاز از طریق سیستمهای مخابراتی (IT ) به خارج از کشور (کنترلگر چاه حفاری) منتقل می شد وپس از ذخیره در این کشورها ارجاع می شد.

پیش بینی می شود با راه اندازی این مرکز اطلاعات چاههای نفتی ایران به طور محرمانه در داخل کشور نگهداری شود که از نظر امنیتی ضریب اطمینان بالایی دارد.