به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، محمود صلاحی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این استان افزود: بیش از یک پنجم جمعیت خراسان رضوی را دانش آموزان تشکیل می دهند که نسل عصر دیجیتال هستند.

استاندار خراسان رضوی گفت: امسال توسعه متوازن در همه جغرافیای خراسان رضوی از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد.

صلاحی خاطرنشان کرد: سال 89 همه اتفاقات خوب باید از مدارس شروع شود و در هفته معلم هر یک از مدیران ادارات مشهد موظفند ساعتی را در مدارس به تدریس بپردازند تا سختی شغل معلم را درک کنند.

وی با بیان اینکه همه مسئولان به نوعی معلم محل کار خودشان هستند، تصریح کرد: تدریس مسئولان در مدارس باعث ایجاد ارتباط جدی بین آموزش و پرورش و سایر ادارات شده و معلمان نیز در شغل خود بیشتر تشویق می شوند.

صلاحی افزود: نکته ای که به آن معتقدیم این است که برگزاری مجلس ختم برای شهید مطهری زیبنده نیست زیرا وی به دلیل اینکه عالم و شهید بوده و آثارش در بین ما وجود دارد زنده است.

وی تاکید کرد: شهید مطهری تنها تعلق به استان خراسان و شهرستان فریمان ندارد بلکه متعلق به جهان بشریت است و کتابهای وی در آینده در سراسر دنیا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: همت مضاعف در آموزش و پرورش وظیفه همه ماست و اگر مردم به اهمیت آموزش و پرورش پی ببرند ، توجه بیشتری نشان خواهند داد.

وی افزود: فرهنگ مدرسه سازی باید در میان مردم توسعه یابد تا رقابتی جدی شکل گیرد و مدارس باید زیبا و مقاوم ساخته شوند تا برای سالهای زیادی ماندگار باشند.