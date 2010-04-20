فقط روی کاغذ شانس قهرمانی داریم/ داور از جو ورزشگاه ترسید

اصغر دلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به خستگی بازیکنان این تیم، گفت: ما دوشنبه شب به اصفهان برگشتیم و پس از یک جلسه تمرین، باید برای دیدار با گسترش به تبریز برویم. البته کادر فنی و بازیکنان تمام تلاش خود را به کار می بندند، باشگاه هم بصورت منظم کارش را ادامه می دهد اما با توجه به مشکلات موجود نتایج دلخواه را کسب نمی کنیم.

از عملکرد کادرفنی و بازیکنان تیم راضی هستم

وی با بیان اینکه تیمش باید با این فشردگی مسابقات بسازد و پیش برود، از مسئولان خواست از تجربه تیم ذوب آهن برای حضور همزمان در سه جام برای برنامه‌ریزی‌های آینده مسابقات استفاده کنند، تاکید کرد: از عملکرد کادرفنی و بازیکنان تیم راضی هستم، ضمن اینکه تمام شرایط هم برای موفقیت تیم فراهم شده است اما برای خستگی بیش از حد بازیکنان نمی توان کاری کرد.

بازیکنان ما آدم آهنی نیستند

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن شرایط فعلی را که فوتبال برای تیمش درست کرده را عامل افت بازیکنانش دانست و افزود: باید بگویم نفرات ما از نظر بدنی کم آورده‌اند و دیگر بازیکنان گذشته نیستند. ما از هفته دوم اسفندماه در هر هفته فقط 2 روز در اصفهان بوده‌ایم، هر دو روز یکبار پرواز می کنیم و در نهایت هر چهار روز یک بازی انجام می دهیم. بازیکنان ما آدم آهنی نیستند و بالاخره افت می کنند.

وی در مورد عملکرد داور دیدار تیمش برابر استقلال یادآور شد: این داور (قهرمانی) سال پیش هم آن خطای 6 ثانیه معروف دروازه بان ما را در دیدار با استقلال اعلام کرد، اتفاقی که جنجال بسیاری آفرید. امسال هم وی را به عنوان داور بازی ما با استقلال معرفی کردند. در این بازی هم یک پنالتی برای استقلال گرفت که فکر می کنم بازیکن ما زودتر از مهاجم حریف توپ را زد.

داور از جو ورزشگاه ترسید

"اگر داور به اشتباه به ضرر ما پنالتی اعلام کرده باشد، مشکلات داوری هم به مشکلات فشردگی تیم ذوب آهن اضافه می شود"، دلیلی با بیان این مسئله خاطر نشان کرد: داور می توانست آن پنالتی را نگیرد اما فکر می کنم از جو ورزشگاه ترسید.

فشردگی بازی‌های به ما ضربه زد

وی با اشاره به اینکه همانند همه از شکست ذوب آهن و دور شدن از قهرمانی ناراحت است اما نمی تواند کاری انجام دهد، اضافه کرد: ما می توانستیم در این دیدار با کسب امتیاز لازم شرایط مناسب خود را در جدول لیگ حفظ کرده و همچنان برای رسیدن به قهرمانی بجنگیم. همه نهایت تلاش خود را برای رسیدن به این موفقیت در مجموعه بزرگ ذوب آهن انجام دادند اما فشردگی بازی‌ها به ما ضربه زد.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن در این مورد افزود: فکر نمی کنم برنامه ریزی بهتر برای برگزاری مسابقات تیم‌های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا کار سختی بود و مسئولان می توانستند برای کمک به نمایندگان کشورمان در این رقابت‌های مهم، برنامه بهتری در نظر بگیرند. البته ما چاره ای نداریم و در حالیکه کار بسیار سختی داریم، مسابقات را با تمام توان ادامه می دهیم.

فقط روی کاغذ شانس قهرمانی در لیگ برتر را داریم

در مورد شانس قهرمانی این تیم پس از شکست برابر استقلال خاطرنشان کرد: ما فقط روی کاغذ شانس قهرمانی در لیگ برتر را داریم و در عمل دیگر شانسی برای کسب این عنوان نداریم.

دلیلی در پایان در مورد اینکه چه جایگاهی را برای ذوب آهن در جام حذفی متصور هستید؟، گفت: ما تمام تلاشمان را به کار می بندیم تا در این مسابقات عنوان قهرمانی را از آن خود کنیم، گرچه بازیکنان ما خسته هستند ولی برای رسیدن به این موفقیت با قدرت تمام در دیدار با گسترش فولاد تبریز به میدان می روند.