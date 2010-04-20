همایش "پاره تن امام" در زادگاه شهید مطهری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام سید محمد طباطبایی عصر سه شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت شهید مطهری که در استانداری خراسان برگزار شد افزود: ترویج آثار استاد مطهری یک وظیفه همگانی و به دوش جامعه بشری است که از شیوه های کارشناسانه ممکن می شود .

امام جمعه شهرستان فریمان از برگزاری همایش علمی ، پژوهشی " پاره تن امام " در اردیبهشت ماه امسال خبرداد و تصریح کرد : این مراسم که با حضور دکتر حداد عادل در شهرستان فریمان برگزار می شود با همکاری سازمان صدا و سیما به طور زنده پخش خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف از تشکیل ستاد بزرگداشت شهید مطهری، خروج بزرگداشت استاد از مجلس ختم به امر فرهنگی است .

طباطبایی همچنین گفت: موسسه فرهنگی مطهر امسال طرحی را با عنوان "هر خانه فریمانی یک کتاب " اجرا می کند طوری که در همه منازل شهرستان فریمان، آثار شهید مطهری وجود داشته باشد و آمادگی داریم که این طرح را در همه شهرستانهای خراسان رضوی پیاده کنیم.

وی افزود: اثری بی نظیر و تابلویی از جنس معرق در ابعاد دو و دو و نیم متر از چهره استاد آفریده شده و حاشیه این تابلو با جملات طلایی استاد ، طلاکاری شده است .

وی خاطرنشان کرد: از سه سال پیش چکیده نویسی از آثار شهید مطهری توسط متخصصان و کارشناسان مربوطه در 25 جلد تهیه و برای به چاپ رسیدن در دست بررسی مجدد است.

