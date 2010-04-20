ستاد بزرگداشت مقام دانش آموز در مشهد راه اندازی شد

حسین هژبری در گفتگو با خبرنگارمهردرمشهد افزود :‌ همه اموروفعالیت های این ستاد به دست خود دانش آموزان سپرده شده است .

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی خاطرنشان کرد : سلامت جسمی دانش آموزان متضمن سلامت روحی آنان است و امسال به بحث تربیت بدنی دانش آموزان اهتمام بیشتری خواهیم داشت .

وی تصریح کرد : در هفته بزرگداشت مقام معلم از طرف وزیر آموزش و پرورش به 500 نفر از همسران شهیدان فرهنگی لوح سپاس اهدا خواهد شد و برای هزار نفر از خانمهای بی سرپرست فرهنگی هم برنامه مشابهی درنظر گرفته شده است .

هژبری با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی دارای رتبه اول کشوری هستند اظهار داشت : امسال با تلاش و کار مضاعف ، خیرین مدرسه سازحدود یک هزار میلیارد ریال کمک نقدی به این سازمان خواهند داشت .

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین گفت : بحث توسعه خیرین مدرسه ساز به عنوان یک روند مثبت گسترش یابد تا الگویی برای سایر سازمانها قرار گیرد .