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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۰۹

برای نخستین بار؛

ستاد بزرگداشت مقام دانش آموز در مشهد راه اندازی شد

ستاد بزرگداشت مقام دانش آموز در مشهد راه اندازی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: بنا به درخواست دانش آموزان مشهدی، ستاد بزرگداشت مقام دانش آموز در این اداره کل برای نخستین بار در شرق کشور راه اندازی شده است.

حسین هژبری در گفتگو با خبرنگارمهردرمشهد افزود :‌ همه اموروفعالیت های این ستاد به دست خود دانش آموزان سپرده شده است .

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی خاطرنشان کرد : سلامت جسمی دانش آموزان متضمن سلامت روحی آنان است و امسال به بحث تربیت بدنی دانش آموزان اهتمام بیشتری خواهیم داشت .
 
وی تصریح کرد : در هفته بزرگداشت مقام معلم از طرف وزیر آموزش و پرورش به 500 نفر از همسران شهیدان فرهنگی لوح سپاس اهدا خواهد شد و برای هزار نفر از خانمهای بی سرپرست فرهنگی هم برنامه مشابهی درنظر گرفته شده است .
 
هژبری با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی دارای رتبه اول کشوری هستند اظهار داشت : امسال با تلاش و کار مضاعف ، خیرین مدرسه سازحدود یک هزار میلیارد ریال کمک نقدی به این سازمان خواهند داشت .
 
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین گفت : بحث توسعه خیرین مدرسه ساز به عنوان یک روند مثبت گسترش یابد تا الگویی برای سایر سازمانها قرار گیرد .
کد مطلب 1067204

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