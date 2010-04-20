مسئولان شوراها و شهرداران برای پاسخگویی به مردم در مساجد حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، عبدالعزیز بلوچ زهی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر به برنامه های هفته ملی شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و اظهار داشت: در این هفته که از سوم اردیبهشت ماه شروع می شود علاوه بر این برنامه از شوراهای اسلامی نمونه روستاها، بخشها و شهرها تقدیر می شود.

رئیس شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: حضور رؤسای شوراهای اسلامی بخش و شهرستان در مدارس، سخنرانی در مراسم نمازجمعه، دیدار با خانواده معظم شهداء و حضور در مزار شهداء از دیگر برنامه های هفته ملی شوراهای اسلامی در استان است.

وی خاطرنشان کرد: در استان سیستان و بلوچستان بیش از دو هزار واحد شورایی که شامل 14 شورای اسلامی شهرستان، 40 شورای اسلامی بخش، 36 شورای اسلامی شهر و دو هزار شورای روستا با شش هزار و 12 عضو شورایی وجود دارد.