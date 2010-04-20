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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

در سیستان و بلوچستان؛

مسئولان شوراها و شهرداران برای پاسخگویی به مردم در مساجد حضور می یابند

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با هفته ملی شوراهای اسلامی شهر و روستا مسئولان شوراها و شهرداران استان با حضور در مساجد به سئوالات مردم پاسخ گفته و مشکلات آنها را بررسی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، عبدالعزیز بلوچ زهی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر به برنامه های هفته ملی شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و اظهار داشت: در این هفته که از سوم اردیبهشت ماه شروع می شود علاوه بر این برنامه از شوراهای اسلامی نمونه روستاها، بخشها و شهرها تقدیر می شود.

رئیس شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: حضور رؤسای شوراهای اسلامی بخش و شهرستان در مدارس، سخنرانی در مراسم نمازجمعه، دیدار با خانواده معظم شهداء و حضور در مزار شهداء از دیگر برنامه های هفته ملی شوراهای اسلامی در استان است.

وی خاطرنشان کرد: در استان سیستان و بلوچستان بیش از دو هزار واحد شورایی که شامل 14 شورای اسلامی شهرستان، 40 شورای اسلامی بخش، 36 شورای اسلامی شهر و دو هزار شورای روستا با شش هزار و 12 عضو شورایی وجود دارد.

کد مطلب 1067208

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