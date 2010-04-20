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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

خیران مدرسه ساز 20 مدرسه جدید در سیستان و بلوچستان می سازند

خیران مدرسه ساز 20 مدرسه جدید در سیستان و بلوچستان می سازند

زاهدان - خبرگزاری مهر: تعدادی از خیران مدرسه ساز عضو جامعه یاوری فرهنگی کشور در دیدار با فرماندار خاش آمادگی خود را برای ساخت 20 مدرسه جدید در استان سیستان و بلوچستان با همکاری دولت اعلام کردند .

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در نشست فرماندار شهرستان خاش با خیران مدرسه ساز عضو جامعه یاوری فرهنگی کشور که در محل فرمانداری خاش برگزار شد، تعدادی از خیران مدرسه ساز عضو جامعه یاوری فرهنگی کشور آمادگی خود را برای ساخت 20مدرسه جدید در استان با همکاری دولت اعلام کردند .

فرماندار شهرستان خاش نیز در این نشست گفت: حمایت خیران مدرسه ساز به توسعه فرهنگ منطقه کمک می کند .

علیرضا شهرکی افزود: افزایش فضاهای آموزشی و ارتقاء کیفیت تحصیل از نیازهای دانش آموزان است و از خیران و مسئولان درخواست داریم به این امور توجه ویژه داشته باشند .

وی عنوان کرد: درحال حاضر 26 هزار دانش آموز در 279 واحد آموزشی شهرستان خاش مشغول تحصیل هستند .

کد مطلب 1067214

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