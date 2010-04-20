اختصاص چهار میلیارد ریال جهت مناسب سازی ساختمانهای دولتی برای معلولان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نماینده مسکن و شهرسازی خراسان رضوی شامگاه دوشنبه در بیست و هفتمین جلسه کارگروه فرهنگی کمیته مناسب سازی محیط و معابر مشهد گفت: سال گذشته این مبلغ سه میلیارد ریال بوده که در سال جاری طی هماهنگی های انجام شده با دفتر بودجه استانداری خراسان رضوی این مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافته است.

حسین مدیر خازنی افزود: سازمان مسکن و شهرسازی استان تاکنون اقدامهای قابل توجهی نیز درخصوص مناسب سازی ساختمانهای دولتی انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان مسکن و شهرسازی اقدامهایی نظیر ایجاد رمپ استاندارد، سرویس بهداشتی مناسب، نصب دربهای اتوماتیک و همچنین آسانسور انجام داده است، یادآور شد: اکنون تمام فاکتورها به جز آسانسور در اغلب اداره های استان ایجاد شده است.

وی افزود: آسانسور نیز به دلیل هزینه بر بودن تنها در فرمانداریها ایجاد شده است.

مدیرخازنی ادامه داد: مناسب سازی اداره ها و بخشهای دولتی استان شروع شده و تمام مدیران موظفند اقدامهای لازم را در این خصوص انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: بخش فرهنگی و بسترسازی کار نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که مسؤولیت آن برعهده تمام دستگاه های استان می باشد.

تخصیص اعتبار به معابر شهری در مشهد

نماینده دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه از تخصیص اعتبار به شهرداریها برای بهسازی معابر شهری خبر داد.



شیرافکن افزود: مناسب سازی خیابان شیرازی مشهد انجام شده است، ضمن آنکه گناباد، بجستان و فیض آباد نیز اعتبارات مذکور را دریافت و در معابر شهری هزینه کرده اند.

نماینده شهرداری مشهد نیز با اشاره به اینکه مراکز نگهداری از معلولان و فضاهای مرتبط با آنان و همچنین فضاهای باز شهری نیز باید با توجه به استانداردها، مناسب سازی شود، گفت: شهرداری اقدامهایی در خصوص مناسب سازی محیط شهری انجام داده است.



دانشور افزود: شهرداری برای تهیه طرح تفصیلی استانداردهای لازم را از سازمان بهزیستی دریافت و در اختیار مشاوران طرح قرار داده است تا کاربریهای مورد نیاز در طرحها لحاظ شود.



وی ادامه داد: در صورت لحاظ کردن کاربریهای مورد نیاز در طرحهای جامع شهری و تفصیلی، در طرحهای پایین دست نیز ضوابط و مقررات مربوط به استانداردها رعایت خواهد شد.

گلایه مندی بهزیستی از ادارات مشهد

نماینده بهزیستی مشهد نیز از مناسب سازیهای انجام شده در راه آهن مشهد و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تقدیر کرد و گفت: طی مکاتبات انجام شده با 120 اداره در سال گذشته تنها 26 اداره پاسخگوی مکاتبات بهزیستی مشهد بوده اند.



فیاض از همکاری نکردن اداره های شهرستان مشهد در بحث مناسب سازی محیط و معابر شهری ابراز گلایه مندی کرد و گفت: دومین جلسه ستاد مناسب سازی بهزیستی مشهد نیز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.



همچنین نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به اینکه 70 درصد مخاطبان این اداره جانبازان و سالمندان می باشند، اقدامهای قابل قبولی در زمینه مناسب سازی محیط انجام شده است.



شمس افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان وظیفه خود می داند که نیازهای گروه مخاطب را برآورده ساخته و امکانات لازم جهت مناسب سازی را فراهم کند.

نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز از اعلام آمادگی این اداره کل درخصوص چاپ کتاب و دیتایل های اجرایی مناسب سازی معابر و فضاهای شهری خبر داد.



عصاریان ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی همچنین آمادگی دارد به منظور تشویق ناشر 200 جلد از کتابهای مذکور پس از چاپ خریداری و به کتابخانه های عمومی استان هدیه کند.



وی همچنین افزود: در زمینه تهیه کلیپ نیز این اداره کل ضمن معرفی گروه های هنری به سازمان بهزیستی، پیشنهاد می کند از جامعه معلولان نیز در کنار هنرمندان در این کار استفاده شود.

جمعیت 7/3 درصدی جامعه سالمندی

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان رضوی در این جلسه با اذعان به اینکه حساس سازی اولین گام برای مناسب سازی معابر و فضاهای شهری است، گفت: مناسب سازی معابر و فضاهای شهری به دلیل رفاه تمام شهروندان از جمله افراد معلول، سالمندان، کودکان و افراد دارای محدودیت حرکتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



پوریوسف افزود: اکنون 7/3 درصد جامعه را سالمندان تشکیل می دهند که پیش بینی می شود با رشد سالمندی طی 20 سال آتی این میزان به 15 درصد برسد، بنابراین اقدامهای فعلی درخصوص مناسب سازی معابر و فضاهای شهری تنها برای معلولان نیست .

وی تاکید کرد :بلکه سرمایه گذاری ارزشمندی است برای جامعه فردا.وی از اخذ قرارداد سازمان بهزیستی با شرکت پارس خودرو خبر داد و گفت: براساس این قرارداد مقرر شده خودروهایی متناسب با شرایط توان یابان (معلولان) ساخته شود.



وی همچنین از اهدا 34 وام خرید خودروی مناسب سازی شده از سوی سازمان بهزیستی خراسان رضوی به افراد واجدالشرایط طی سال جاری خبر داد و افزود: مبلغی نیز به عنوان کمک هزینه خودروهای معلولان برای تبدیل به خودروی مناسب سازی شده در این سازمان پیش بینی شده است.



وی یادآور شد: در سال گذشته نیز 20 خودرو با کمک هزینه دولتی و سازمان بهزیستی استان مناسب سازی شده است.

بهسازی ایستگاه های اتوبوس شهری

معاون عمران و توسعه سازمان اتوبوسرانی مشهد نیز با اشاره به اینکه در حوزه اتوبوسرانی دو بخش عمده یعنی پایانه ها و ایستگاه های اتوبوس با مسافر سر و کار دارد، گفت: برنامه ریزیهای لازم با مشاوران برای ساخت ایستگاه ها و پایانه های بدون نیاز به رمپ و پله (همسطح با خیابان) انجام شده است.



قاسمی افزود: بهسازی و تبدیل ناوگان اتوبوسرانی خارج از دست سازمان اتوبوسرانی مشهد است و این سازمان نقشی در ساخت اتوبوسها ندارد.



وی با انتقاد از عملکرد مجریان ساخت و ساز شهرها خاطرنشان کرد: برای چرخ غلطان خودروها همه امکانات فراهم می شود اما برای عابران پیاده زمینه سازی مناسب صورت نمی گیرد.



وی یادآور شد: ساخت و ایجاد رمپ استاندارد هزینه چندانی ندارد اما بسیاری از اداره ها و مراکز تجاری سطح شهر اقدام به ساخت رمپهایی می کنند که حتی با موتور نمی توان از آنها عبور کرد.



دستور کار بیست و هفتمین جلسه کارگروه فرهنگی کمیته فنی مناسب سازی محیط و معابر شهری شامل تشکیل کمیته فنی مناسب سازی با رویکرد فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در راستای اجرای ماده هفت آیین نامه اجرایی ماده دو قانون جامع رعایت از حقوق معلولان و همچنین ادامه بررسی ضوابط و دیتایل های اجرایی مناسب سازی معابر و فضاهای شهری شد.



گزارش جلسات ستاد شهرستانی مناسب سازی برگزار شده در فرمانداری ها، ابلاغیه به تمام فرمانداریها برای تشکیل ستاد شهرستانی مناسب سازی، ارائه گزارش کامل در خصوص اقدامهای انجام گرفته از سوی نهاد مطالعات شهری در کمیته فنی مناسب سازی و تأکید مجدد بر ارائه چک لیست مناسب سازی توسط اداره ها و ارگانها از جمله تصمیمات این کارگروه بود.