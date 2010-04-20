اختصاص چهار میلیارد ریال جهت مناسب سازی ساختمانهای دولتی برای معلولان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نماینده مسکن و شهرسازی خراسان رضوی شامگاه دوشنبه در بیست و هفتمین جلسه کارگروه فرهنگی کمیته مناسب سازی محیط و معابر مشهد گفت: سال گذشته این مبلغ سه میلیارد ریال بوده که در سال جاری طی هماهنگی های انجام شده با دفتر بودجه استانداری خراسان رضوی این مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافته است.
حسین مدیر خازنی افزود: سازمان مسکن و شهرسازی استان تاکنون اقدامهای قابل توجهی نیز درخصوص مناسب سازی ساختمانهای دولتی انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان مسکن و شهرسازی اقدامهایی نظیر ایجاد رمپ استاندارد، سرویس بهداشتی مناسب، نصب دربهای اتوماتیک و همچنین آسانسور انجام داده است، یادآور شد: اکنون تمام فاکتورها به جز آسانسور در اغلب اداره های استان ایجاد شده است.
وی افزود: آسانسور نیز به دلیل هزینه بر بودن تنها در فرمانداریها ایجاد شده است.
مدیرخازنی ادامه داد: مناسب سازی اداره ها و بخشهای دولتی استان شروع شده و تمام مدیران موظفند اقدامهای لازم را در این خصوص انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: بخش فرهنگی و بسترسازی کار نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که مسؤولیت آن برعهده تمام دستگاه های استان می باشد.
تخصیص اعتبار به معابر شهری در مشهد
شیرافکن افزود: مناسب سازی خیابان شیرازی مشهد انجام شده است، ضمن آنکه گناباد، بجستان و فیض آباد نیز اعتبارات مذکور را دریافت و در معابر شهری هزینه کرده اند.
دانشور افزود: شهرداری برای تهیه طرح تفصیلی استانداردهای لازم را از سازمان بهزیستی دریافت و در اختیار مشاوران طرح قرار داده است تا کاربریهای مورد نیاز در طرحها لحاظ شود.
وی ادامه داد: در صورت لحاظ کردن کاربریهای مورد نیاز در طرحهای جامع شهری و تفصیلی، در طرحهای پایین دست نیز ضوابط و مقررات مربوط به استانداردها رعایت خواهد شد.
فیاض از همکاری نکردن اداره های شهرستان مشهد در بحث مناسب سازی محیط و معابر شهری ابراز گلایه مندی کرد و گفت: دومین جلسه ستاد مناسب سازی بهزیستی مشهد نیز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
همچنین نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به اینکه 70 درصد مخاطبان این اداره جانبازان و سالمندان می باشند، اقدامهای قابل قبولی در زمینه مناسب سازی محیط انجام شده است.
شمس افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان وظیفه خود می داند که نیازهای گروه مخاطب را برآورده ساخته و امکانات لازم جهت مناسب سازی را فراهم کند.
عصاریان ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی همچنین آمادگی دارد به منظور تشویق ناشر 200 جلد از کتابهای مذکور پس از چاپ خریداری و به کتابخانه های عمومی استان هدیه کند.
وی همچنین افزود: در زمینه تهیه کلیپ نیز این اداره کل ضمن معرفی گروه های هنری به سازمان بهزیستی، پیشنهاد می کند از جامعه معلولان نیز در کنار هنرمندان در این کار استفاده شود.
وی همچنین از اهدا 34 وام خرید خودروی مناسب سازی شده از سوی سازمان بهزیستی خراسان رضوی به افراد واجدالشرایط طی سال جاری خبر داد و افزود: مبلغی نیز به عنوان کمک هزینه خودروهای معلولان برای تبدیل به خودروی مناسب سازی شده در این سازمان پیش بینی شده است.
وی یادآور شد: در سال گذشته نیز 20 خودرو با کمک هزینه دولتی و سازمان بهزیستی استان مناسب سازی شده است.
قاسمی افزود: بهسازی و تبدیل ناوگان اتوبوسرانی خارج از دست سازمان اتوبوسرانی مشهد است و این سازمان نقشی در ساخت اتوبوسها ندارد.
وی با انتقاد از عملکرد مجریان ساخت و ساز شهرها خاطرنشان کرد: برای چرخ غلطان خودروها همه امکانات فراهم می شود اما برای عابران پیاده زمینه سازی مناسب صورت نمی گیرد.
وی یادآور شد: ساخت و ایجاد رمپ استاندارد هزینه چندانی ندارد اما بسیاری از اداره ها و مراکز تجاری سطح شهر اقدام به ساخت رمپهایی می کنند که حتی با موتور نمی توان از آنها عبور کرد.
گزارش جلسات ستاد شهرستانی مناسب سازی برگزار شده در فرمانداری ها، ابلاغیه به تمام فرمانداریها برای تشکیل ستاد شهرستانی مناسب سازی، ارائه گزارش کامل در خصوص اقدامهای انجام گرفته از سوی نهاد مطالعات شهری در کمیته فنی مناسب سازی و تأکید مجدد بر ارائه چک لیست مناسب سازی توسط اداره ها و ارگانها از جمله تصمیمات این کارگروه بود.
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