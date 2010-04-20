پرداخت تسهیلات اشتغال زایی به 6 هزار نفر در کردستان

صلاح گلمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در سال گذشته تسهیلات اشتغال زایی به بیش از شش هزار نفر از متقاضیان که شرایط لازم را داشتند، توسط صندوق مهر امام رضا (ع) استان کردستان پرداخت گردید.

وی ادامه داد: اولویت اصلی صندوق مهر امام رضا (ع) برای پرداخت تسهیلات اشتغال زایی به افراد متقاضی، توجه به اشتغال پایدار و ساده بوده و در این استان با افزایش نظارتها سعی شد که افراد نسبت به انجام تعهدات خود عمل نمایند.

مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) استان کردستان بیان داشت: در مجموع در سال گذشته در استان کردستان اعتباری بالغ بر 287 میلیارد و 17 میلیون ریال اعتبار در بخش اشتغال توسط صندوق مهر امام رضا (ع) استان پرداخت و خوشبختانه 99 درصد از اعتبارات پرداخت شده به نتیجه رسیده است.

گلمحمدی با اشاره به پرداخت تسهیلات به نامه های مردمی سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان عنوان کرد: صندوق مهر امام رضا (ع) استان کردستان در سال 88 تسهیلات مورد نیاز به هزار و 812 نفر در این بخش را پرداخت کرده است.

وی افزود: همزمان با این مهم اعتباری بالغ بر 53 میلیارد ریال تسهیلات نیز نامه های مردمی دور دوم سفر هیئت دولت به استان کردستان اختصاص پیدا کرد.

مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تلاشهای صورت گرفته در سال گذشته موفق شدیم که بیش از 120 درصد از اعتبارات را جذب نموده و به متقاضیان و افراد واجد شرایط پرداخت نمائیم.