عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- تشکیلات خودگردان فلسطین طرح پاکسای قومی فلسطینیان از سوی رژیم اسرائیل را محکوم کرد.
- 17 کشته در درگیری های داخلی در سومالی.
- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از پیشنهاد ایران برای مبادله سوخت استقبال کرد.
- نیروی هوایی آمریکا از به کارگیری یک هواپیمای سری بدون سرنشین در 21 فوریه خبر داد.
- از هر پنج آمریکایی چهار نفر به دولت این کشور اعتماد ندارند.
- آمریکا بار دیگر از چین خواست تا اصلاحاتی را درباره قیمت یوان صورت دهد.
- آمریکا دیپلمات های سوریه در واشنگتن را به وزارتخارجه فراخواند تا به ادعای مربوط به ارسال تسلیحات از سوی این کشور به حزب الله رسیدگی کند.
- وزارت دفاع آمریکا در گزارشی هدفمند و در مسیر جنجال سازی های قبلی به کنگره این کشور گفت: موشکهای ایرانی ممکن است تا سال 2015 توانایی آن را داشته باشند تا خاک آمریکا را هدف قرار دهند.
- روزنامه سالت لیک تریبیون چاپ آمریکا: هرگونه ماجراجویی علیه ایران باعث افزایش بهای نفت می شود.
- ایران خواستار پرداخت 300 هزار دلار غرامت از سوی موزه بریتانیا در ارتباط با یک آثار باستانی متعلق به کورش شده است.
ادعای آمریکا: ایران به حزب الله کمک تسلیحاتی کرده است.
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