عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- تشکیلات خودگردان فلسطین طرح پاکسای قومی فلسطینیان از سوی رژیم اسرائیل را محکوم کرد.

- 17 کشته در درگیری های داخلی در سومالی.

- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از پیشنهاد ایران برای مبادله سوخت استقبال کرد.

- نیروی هوایی آمریکا از به کارگیری یک هواپیمای سری بدون سرنشین در 21 فوریه خبر داد.

- از هر پنج آمریکایی چهار نفر به دولت این کشور اعتماد ندارند.

- آمریکا بار دیگر از چین خواست تا اصلاحاتی را درباره قیمت یوان صورت دهد.

- آمریکا دیپلمات های سوریه در واشنگتن را به وزارتخارجه فراخواند تا به ادعای مربوط به ارسال تسلیحات از سوی این کشور به حزب الله رسیدگی کند.

- وزارت دفاع آمریکا در گزارشی هدفمند و در مسیر جنجال سازی های قبلی به کنگره این کشور گفت: موشکهای ایرانی ممکن است تا سال 2015 توانایی آن را داشته باشند تا خاک آمریکا را هدف قرار دهند.

- روزنامه سالت لیک تریبیون چاپ آمریکا: هرگونه ماجراجویی علیه ایران باعث افزایش بهای نفت می شود.

- ایران خواستار پرداخت 300 هزار دلار غرامت از سوی موزه بریتانیا در ارتباط با یک آثار باستانی متعلق به کورش شده است.

ادعای آمریکا: ایران به حزب الله کمک تسلیحاتی کرده است.