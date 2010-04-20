تکلیف انجمن سینمای دفاع مقدس معلوم شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست احمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی در بخشی از صحبتهای خود با اشاره به ماهیت انجمن دفاع مقدس گفت: باید هر چه زودتر تکلیف انجمن روشن شود. با تمام احترامی که برای نیروهای نظامی قائلم باید مشخص شود انجمن سینمای دفاع مقدس انجمن نیروهای نظامی است یا یک انجمن سینمایی. ما نمی توانیم در این زمینه دوگانه عمل کنیم.

این تهیه کننده فیلمهای دفاع مقدس ادامه داد: تکلیف امکانات نظامی سینمای دفاع مقدس روشن نیست. اگر قرار است این دهه، دهه فرهنگی باشد ما نمی توانیم با چنین امکانات و فرصتهایی به سمت جلو حرکت کنیم.امروز زمان آن رسیده است که تکلیف امکاناتی که ارتش و سپاه به صورت رایگان در اختیار فیلمسازان می گذارند روشن کنند. ما قرار است برای ریشه ای ترین موضوع این مملکت فیلم بسازیم و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را در مقابل کشورهای قدرتمند دنیا نشان دهیم. آنوقت برای ساخت فیلم دفاع مقدس مجبوریم دنبال یک فشنگ بدویم. آقای اسدی برای ساخت فیلم "شب واقعه" واقعا در این زمینه دچار مشکل شد. اصلا دلیل ریزش و فرار فیلمسازان ما از موضوعات دفاع مقدس همین است.

مدیرعامل بنیاد فارابی با تاکید بر اینکه شهرک سینمایی دفاع مقدس باید بیش از اینها مورد نظارت و ارزیابی و استفاده فیلمسازان قرار بگیرد افزود: من آن اوایل هر از گاهی وقتی به شهرک سینمایی دفاع مقدس سر می زدم ناامیدتر از همیشه برمی‌گشتم و کم کم به این نتیجه رسیدم که امیدی با اینجا نیست. مثلا تانک در اختیار ما می گذارند و بعد هزاران اما و اگر می اورند که جلو این تانک شلیک نشود و آسیبی به آن نرسد. معلوم است که هیچ فیلمساز و تهیه کننده ای حاضر نیست برای ساخت فیلمش چنین سختیهایی را تحمل کند. ما ادعا می کنیم برای ساخت فیلمهای جنگی شهرک سینمایی جداگانه ای داریم اما عملا کاربردی از آن نمی بینیم.

میراعلایی ساخت فیلمهای فاخر را تنها راه مبارزه با اثار مبتذل دانست و خاطرنشان کرد: انجمن سینمای دفاع مقدس باید در بحث کیفیت فیلم هم وارد شود. تنها راه جلوگیری از ساخت فیلم مبتذل ساختن فیلمهایی است که در شأن سینمای ایران هستند. اگر ما فیلمنامه‌های خوبی داشته باشیم می توانیم بهترین و تاثیرگذارتین فیلمها را بسازیم. من کارگردان با سلیقه خودم فیلم می سازم و انجمن و تهیه کننده هم بعد از ساخت حتی اگر اثری را نمی پسندند باید با تمام قوا حمایت کنند. زمان اکران فیلم" فرزند خاک" همزمان دو فیلم دیگر در ژانر دفاع مقدس روی پرده بود. با اینکه از نظر محتوا "فرزند خاک" ارزشمندتر از آن دو فیلم بود اما به خاطر استقبال کم تماشاگر از این فیلم من آن را با هزار ترفند روی پرده نگه داشتم. همان تعداد کم تماشاچی از دیدن فرزند خاک رضایت بیشتری دارند. من به سینمادار به خاطر ضرر و زیانهایی که با اکران چنین فیلمهایی متحمل می شود حق می دهم اما از انجمن انتظار دارم به فیلمهای ارزشی توجه کند تا زمان اکران ذلیل نشوند.

در ادامه این نشست عاقل زاده با اشاره سوژه یابی ژانر دفاع مقدس گفت: ما باید توجه کنیم که در حال حاضر چه ایده هایی نیاز سینمای دفاع مقدس است. بعد از گذشت یک دوره همه فیلمهای دفاع مقدس ما تبدیل به نشان دادن سنگر و خاکریز شد اما امروز چنین سوژه هایی جواب نمی دهد. باید ارتباط و تعاملی میان بخش ادبیات و سینما برقررار شود و تمام خاطرات و رمانهایی که در این زمینه وجود دارد به دست هنرمندان برسد تا آنها با دخل و تصرف بتوانند از این موضوعات اثر هنری بیرون بکشند.

در پایان این جلسه محمدرضا شرف الدین رئیس انجمن سینمای دفاع مقدس به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به این سوال که چرا تجهیزات برای ساخت فیلمهای جنگی از کشورهای دیگر وارد نمی شود گفت: امروز فناوریهای تولید معطل توپ و تانک برای ساخت فیلم نمی ماند. در بیشتر کشورهای دنیا فیلمهای جنگی بدون کمترین تجهیزات و با استفاده از فناوریهای دیجیتال و جلوه های وپژه ساخت می شود. اگر ابراهیم حاتمی کیا امروز فیلم "آژانس شیشه ای" را می ساخت باز هم نیاز به فرود هلکوپتر در شهر بود؟ امروز دغدغه ما برای ساخت فیلمهای دفاع مقدس نباید چنین چیزهایی باشد و اینها به بحث تولید برمی‌گردد. کسانی که هنوز به این مسائل بها می دهند به شیوه سنتی در ساخت فیلم پایبندند.

وی همچنین در مورد رابطه وزرات ارشاد و انجمن سینمای دفاع مقدس و کم شدن فیلمهای ارزشی این حوزه در سالهای اخیر توضیح داد: سینمای ایران مسستقل است و علی رغم تاثیرگذای دولت بدنه سینمای ایران را غیردولتی ها تشکیل می دهند. سیاستگذاری دولت این است که با بدنه تعامل دارد و اگر می بینید مشکلاتی با خانه سینما پیدا کردند تنها به خاطر تفاوت در سلیقه است. من فکر می کنم با صحبت کردن این مشکلات هموار شود. ما فیلمسازی که فیلم جنگی می سازد و با تمام سیاستهای ارشاد مخالف باشد نداریم. دولت و معاونت سینمایی امروز تیم خوبی را تشکیل دادند و سیاستگذاریهای معاونت سینمایی نشان می دهد که آینده خوبی در انتظار سینمای ایران است و در نهایت باید عملکرد را مورد برسی قرار دهیم.

حسین طلایی معاون وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، حسن نجاریان قائم مقام بنیاد فارابی، جواد جباری مدیر بنیاد فرهنگی روایت، شفیع آقامحمدیان رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و احمد میراعلایی مدیرعامل بنیاد فاربی از حاضران این جلسه بودند که هر یک به تبیین دیدگاههای خود در مورد ارتقاء کیفی و کمی سینمای دفاع مقدس پرداختند.