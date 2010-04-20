به گزارش خبرنگار مهر، نشست تشریح سیاست‌گذاریهای معاونت سینمایی در سال 89 صبح امروز با حضور معاونت سینمایی جواد شمقدری،‌ علیرضا سجاد پور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی، احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مدیران انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، جمعی از سینماگران و خبرنگاران در ارشاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست جواد شمقدری معاونت سینمایی گفت: سینما متعلق به همه ماست و تک تک ما در سرنوشت آن موثر هستیم. نشستی که امروز برگزار می‌شود در همین باب است.امسال سال همت مضاعف و کار مضاعف است و ما باید برنامه‌های این معاونت را براساس این نامگذاری که توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب شده است، اجرا کنیم.

وی با اشاره به دوران مدیریت جدید ارشاد افزود: ما وارد دهه فرهنگ شده‌ایم که باید در این راستا بحث تعالی و نسبت فرهنگ و دیگر حوزه‌ها مشخص شود که متاسفانه در این باب تعریفی ارایه نشده است. بعضی‌ها درک درستی از نسبت بین فرهنگ و مناسبات دیگر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ندارند و شاخه‌های زیرفرهنگ را عنصر زینتی می‌دانند.

شمقدری تاکید کرد: فرهنگ باید هدف همه فعالیتها باشد. حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، اجتماعی و ... نیز باید هدف فرهنگی دنبال کنند. اما این را بدانید خود فرهنگ مقصد نیست در واقع فرهنگ زیر چتر دین و مبانی دینی باید شکل بگیرد. اگر این تعریف جا بیفتد قطعاً ما شاهد اتفاقات مهمی خواهیم بود.

سینماگران ایرانی در پی ساخت فیلم ممنوعه نیستند. شاید کارگردانی لغزش کرده است اما در سینمای ایران چنین فیلمهایی وجود ندارد. البته غیر از دو نفر که ترجیح دادند در خارج از کشور فیلمهای خود را بسازند که مایل نیستم نام آنها را عنوان کنم.

وی ادامه داد: امروز سینما در واقع پیش قراول جریان فرهنگی کشور باید باشد و این موضوع خود اقتضائات و سختی‌هایی دارد . امروز مباحث سینما به همه جا سرک کشیده است و باید این موضوع مورد استقبال قرار گیرد. منتقد و سینماگر ما در همین راستا باید حضور و فعالیت بیشتری داشته باشد و به موقع تحلیل درستی از خود نشان دهد. بعضی‌ها به سینما حساس شدند ولی از سینما شناخت درستی ندارند.

معاون سینمایی خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم سینما و حوزه‌های مربوط به آن را به همه بشناسانیم . در سالهای گذشته بخشی از واقعیتها پوشانده می‌شد در صورتی که باید هوشمندانه‌تر همه چیز را بازگو کرد تا درمان صورت گیرد ما در مدیریت جدید این مسیر را طی خواهیم کرد و در همین راستا از همه مباحث و نظرها استقبال می‌کنیم. قصد داریم بعضی مباحث را در جلسات خصوصی تر عنوان کنیم.

وی به جلسه معاون سینمایی با جامعه مدرسین اشاره کرد و افزود: هفته آینده من با این مجمع دیداری خواهم داشت و این مباحث را قطعاً ‌مطرح می‌کنم. ما باید از این گردنه‌ها به خوبی عبور کنیم و به سینمایی متناسب با ارزشهای انقلاب دست یابیم. این حوزه بسیار پیچیده است.

شمقدری در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: متاسفانه بخشی از مدیریتها گام اول را نمی‌بینند و فقط در لحظه کار خود را پیش می‌برند. امیدوارم از این گام بگذریم و 10 سال آینده را ببینیم. این موضوع به همت همه ما بستگی دارد. فناوری در اختیار بشر امروز است. امکانات و تکنولوژی دنیا را فرا گرفته و باید این موضوع در تدابیر ما تاثیر بگذارد. به همین دلیل قصد داریم دسترسی به ارتباطات و اطلاعات را بیشتر کنیم. در همین راستا قطعاً‌ شناخت دشمن و تکنیک‌های دشمن را باید مد نظر قرار دهیم.

وی افزود: باید مدیریت یکپارچه ایجاد شود. مدیران دیگر در هر مقام و مسئولیتی باشند باید از این دو گانگی و پراکندگی دست بردارند.بعضی ازکسانی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند متاسفانه شناخت کاملی ندارند و این از کارنامه کاری آنها مشخص است. ترجیح می‌دهم نامی از آنها نبرم. اگر این وضعیت دوگانگی ادامه یابد من شکایت خود را در آینده درباره این ناهماهنگی‌ها اعلام خواهم کرد.

اجازه بدهند اگر خطایی کردیم با گوشزد کردن آن را برطرف کنیم. احتیاط کاری و محافظه کاری بلای مدیریت است.

معاونت سینمایی با اشاره به دادن فرصت آزمون و خطا به یکدیگر گفت: ما باید در این حوزه فرصت آزمون و خطا بدهیم چه کسی است که بگوید در مقاطعی از دفاع مقدس ما اشتباه نکردیم. به ما اجازه بدهند اگر خطایی کردیم با گوشزد کردن آن را برطرف کنیم. احتیاط کاری و محافظه کاری بلای مدیریت است.

وی با اشاره به تعریف فیلم ممنوعه عنوان کرد: ما باید به تعریف فیلم ممنوعه برسیم. ممکن است گروهی یک فیلم را ممنوعه بدانند و گروه دیگر هیچ مشکلی در این اثر نبینند. به طور نمونه کارشناسانی در دوره‌ای تشخیص دادند که فیلمی نباید اکران شود اما حالا کارشناسان دیگری تشخیص دیگری می‌دهند.

شمقدری تاکید کرد: سینماگران ایرانی در پی ساخت فیلم ممنوعه نیستند. من شخصاً تا به حال فیلم ممنوعه در سینمای ایران ندیدم. شاید کارگردانی لغزش و یا شیطنتی کرده است اما در سینمای ایران چنین فیلمهایی وجود ندارد. البته غیر از دو نفر که ترجیح دادند در خارج از کشور فیلمهای خود را بسازند که باز هم مایل نیستم نام آنها را عنوان کنم.

وی با اشاره به روابط بین مدیران دولتی بیان کرد: یک معاون وزیر قطعاً روابط با مدیران بالادست و پایین دست خود دارد. آن تصمیم گیری‌هایی که از بیرون نمود پیدا می‌کند مطمئن باشید براساس توافق بین همین مدیران صورت گرفته است. البته فصل الخطاب همه ما رهبری است. ایشان بیش از همه ما حوزه فرهنگ را می‌شناسند. من امروز خود را ملزم می‌دانم هر تصمیم مدیریت فرهنگی که مورد نظر نیست را اصلاح کنم.

معاون سینمایی سرمایه اصلی را اعتماد بین اهالی فرهنگ دانست و افزود: امروز باید اعتماد بین اهالی فرهنگ، هنر و سینما ایجاد شود. در همین راستا بحث رقابت عادلانه مطرح می‌شود که یک ضرورت است و این باید در مناسبات داخل کشور و هم در عرصه‌های جهانی لحاظ شود.

امروز باید اعتماد بین اهالی فرهنگ،هنرو سینما ایجاد شود.درهمین راستا بحث رقابت عادلانه مطرح می‌شود که یک ضرورت است

وی با اشاره به بحث مشارکت فراگیر عنوان کرد: ما در سینما بودجه کم داریم. باید زیرساخت‌ها مشخص شود تا از این دوره جنینی خارج شویم. به همین دلیل باید مشارکت فراگیر هم تعریف شود. در همین موضوع دو مقوله مسئولیت پذیری، پاسخگویی و تصمیم گیری باید اعمال شود. با توجه به این موضوع معاونت سینمایی باید مسئولیت‌های خود را با کارگردانان مشخص کند. تا زمانی که من و یا آقای سجادپور پاسخگو هستیم بدانید که امور در یک محور هماهنگ می‌شود.

شمقدری افزود: من 12 سال در هیچ جای این سینما نبودم و از این موضوع دلخور نیستم. همین حالا نیز اگر این مسئولیت را از روی دوش من بر دارند به لحاظ شخصی راحت‌تر خواهم بود. باید برای یک دست شدن و هماهنگ بودن همه به یکدیگر کمک کنیم. امروز دفترچه سیاست‌های سینمای در سال 89 بین شما اهالی رسانه و سینماگران توزیع خواهد شد. این گام اول است که همان مسئولیت پذیری، تصمیم گیری و پاسخگویی است.

معاونت سینمایی در این نشست درباره کارشناسی مباحث عنوان کرد: باید سینمای استاندارد تعریف شده تا بتوانیم ذیل آن تصمیمات خود را بگیریم. یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد این موضوع است که ما خودزنی نکنیم. در این راستا باید دوستان رسانه‌ای و اهالی سینما فضایی ایجاد کنند تا ناهنجاری نداشته باشیم. به طور نمونه اگر بخواهیم فروش سینماها در عید امسال و سال گذشته را مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در سال گذشته فروش متوسط یک میلیارد و 200 میلیون تومان بوده و امسال یک میلیارد و نیم است.

وی افزود: همین بحث فروش نباید در رسانه‌ها بدون تحلیل مورد ارزیابی قرار گیرد. ما نیاز به کمک یکدیگر داریم تا فضای سالم ایجاد کنیم. این ملت آرمانهای بزرگی دارد ما باید با آن همراه شویم. ولی متاسفانه این همراهی در سینمای ایران کم است. دغدغه ما باید با دغدغه ملت همراه شود. ما از هر تحولی استقبال می‌کنیم و نباید نگران باشیم. باید از پوسته خود خارج شویم.