  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۳۱

تیم تکواندو دانشجویان ایران در راه امارات/ ایمان‌زاده جایگزین خلیفه شد

تیم تکواندو دانشجویان ایران در راه امارات/ ایمان‌زاده جایگزین خلیفه شد

تیم منتخب دانشجویان ایران با 5 تکواندوکار در اولین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی امارات شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابتهای تکواندو دانشجویان آسیا طی روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه به میزبانی امارات برگزار خواهد شد. این مسابقات در 5 وزن از 8 وزن قانونی انجام می شود و هر کشور مجاز به اعزام یک تیم پنج نفره می باشد.

فدراسیون ورزش دانشجویی برای حضور در این مسابقات رضا ایمانزاده دستیار سید نعمت خلیفه، سرمربی پیشین تیم منتخب دانشجویان ایران را به عنوان سرمربی این تیم انتخاب کرده است و وی به تنهایی تیم دانشجویان ایران را در امارات هدایت خواهد کرد.

جمعه گذشته یک دوره مسابقه انتخابی برای انتخاب نفرات اعزامی به این مسابقات برگزار شد و طی آن سجاد خوش سیرت، حسین کیانی، داود عبدالرضایی، نوید سجادی، بهنام بیات، علی مروی، محمد رفیعی، مهران عسگری، جلال خدامی و اصغر برزگر به اردو دعوت شدند.

ایمان‌زاده بزودی از میان این هفت نفر پنج نفر را انتخاب و راهی امارات خواهد کرد.

کد مطلب 1067233

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها