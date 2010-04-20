به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابتهای تکواندو دانشجویان آسیا طی روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه به میزبانی امارات برگزار خواهد شد. این مسابقات در 5 وزن از 8 وزن قانونی انجام می شود و هر کشور مجاز به اعزام یک تیم پنج نفره می باشد.

فدراسیون ورزش دانشجویی برای حضور در این مسابقات رضا ایمانزاده دستیار سید نعمت خلیفه، سرمربی پیشین تیم منتخب دانشجویان ایران را به عنوان سرمربی این تیم انتخاب کرده است و وی به تنهایی تیم دانشجویان ایران را در امارات هدایت خواهد کرد.

جمعه گذشته یک دوره مسابقه انتخابی برای انتخاب نفرات اعزامی به این مسابقات برگزار شد و طی آن سجاد خوش سیرت، حسین کیانی، داود عبدالرضایی، نوید سجادی، بهنام بیات، علی مروی، محمد رفیعی، مهران عسگری، جلال خدامی و اصغر برزگر به اردو دعوت شدند.

ایمان‌زاده بزودی از میان این هفت نفر پنج نفر را انتخاب و راهی امارات خواهد کرد.