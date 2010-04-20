طرح پالایشگاه زنجان توسط بخش خصوصی آماده اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح سه شنبه در جلسه با سرمایه گذاران بخش خصوصی استان زنجان افزود: با اجرای این طرح می توان 85 درصد نفت خام را به نفت سفید تبدیل کرد که در این زمینه از جهت اشتغال و اقتصاد به نفع استان خواهد بود.

وی از واگذاری تولید نفت سبک به بخش خصوصی خبرداد و افزود: قیمت،نوع خوراک و زمان تحویل فرآوریهای نفتی از مهم ترین عناصر مهم طرح پالایشگاه نفتی است.

رئوفی نژاد افزود: از 25 طرح مهم استان یکی از طرحهای اولویت دار و مهم پالایشگاه نفت استان است که توسط بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر 600 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد شد.

استاندارزنجان تاکید کرد: استان آمادگی کامل را جهت اجرای زیر ساختهای طرح دارد که با اجرای این طرح سه میلیون لیتر بنزین و 3.5 لیتر گازوئیل استخراج می شود که استانهای همجوار را در زمینه سوخت بی نیاز می کند.