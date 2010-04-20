اختلافم با نوربخش تخیل ذهن برخی افراد است/ از اروپایی ها جلوتر هستیم

محمد بنا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ناصر نوربخش به عنوان یک مربی علمی و آشنا به دنیای روز همواره از ابتدای حضور من در تیم ملی در کنارم حضور داشته است و من هیچگونه اختلافی با او ندارم و این صحبتها حاصل تخیلات برخی افراد است.

وی در مورد سطح رقابتهای قهرمانی اروپا در آذربایجان اظهار داشت: این مسابقات را تماشا کردم. آذربایجانی ها در دو وزن پایین از کشتی گیران جوانی بجای روشن بایرام اف و ویتالی رحیم اف استفاده کردند که می توانند در اوزان 55 و60 کیلوگرم حریفان جدی برای ما باشند.

بنا تصریح کرد: روسها با استفاده از مهره های خوبی در این رقابتها به مقام قهرمانی رسیدند و تدارک بسیار خوبی با توجه به میزبانی رقابتهای جهانی دیده اند. ضمن اینکه بیشتر کشتی گیرانی که در رقابتهای قهرمانی اروپا صاحب عنوان شده اند با کشتی گیران ما روبرو شده ما شناخت خوبی از شیوه مبارزات آنها داریم.

وی ادامه داد: سطح رقابتهای قهرمانی اروپا نشان داد که کشتی گیران ما در بیشتر اوزان از یک سرو گردن از حریفان اروپایی خود جلو هستند و توانمندیهای بالای دارند و می توانند به راحتی رقبای خود را شکست دهند.

بنا در پایان خاطرنشان کرد: کشتی گیران تمام زحمت خود را برای کسب افتخار در رقابتهای مهم سالجاری از مسابقات قهرمانی آسیا، جهان و بازیهایی آسیایی گوانگژو بکار می بندند و در مقابل مسئولان ورزش نیز باید نگاه ویژه ای به کشتی به عنوان ورزش اول کشور داشته و مشکلات این رشته از جمله نبود خوابگاه مناسب برای تیمهای جوانان و دیگر مشکلات مالی را حل کنند.

