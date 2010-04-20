به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشورمان که خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده می کنند، اواسط خردادماه در جام پیروزی ترکیه شرکت خواهند کرد. مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا مردادماه در شهر بانکوک تایلند برگزار می‌شود.

همچنین تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشورمان نیز که خود را برای آمادگی جهت حضور در رقابت‌های جهانی و قاره‌ای آماده می کنند، اواخر اردیبهشت‌ماه در جام قهرمانان ترکیه در شهر آنکارا شرکت خواهند کرد.

رقابت‌های کشتی قهرمانی جوانان آسیا خردادماه در چین و مسابقات جهانی مردادماه در مجارستان برگزار می شود.