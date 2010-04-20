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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۱۹

حاج‌کناری و حاجی‌زاده به جرگه مربیان پیوستند

حاج‌کناری و حاجی‌زاده به جرگه مربیان پیوستند

عباس حاج کناری و مهدی حاجی زاده قهرمانان مازندرانی کشتی جهان به جرگه مربیان پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج کناری آزادکار اوزان سبک و از فنی ترین کشتی گیران جهان در دهه 90 میلادی که مدتها بدلیل مشکلات مختلف از صحنه کشتی دور بود به عنوان مربی به دایره طلایی بازگشت. حاج کناری در حال حاضر در فریدونکنار مشغول آموزش به کشتی گیران جوان زادگاهش است و با جدیت این امر را دنبال می کند.

همچنین مهدی حاجی زاده آزادکار وزن 74 کیلوگرم و دارنده مدال طلای جهان در سال 2002 میلادی تهران نیز که به دلیل مصدومیت مدتهاست از میادین کشتی دور است در جویبار - زادگاهش - به مربیگری کشتی گیران نوجوانان و بزرگسال در سالنی که دراین شهر به نام خودش نامگذاری شده است مشغول است.

البته حاجی زاده مدعی است باردیگر به میادین بازمی گردد، ولی افرادی که از نزدیک تمرینات حاجی زاده را زیر نظر دارند معتقدند وی دیگر به دنیای کشتی بازنمی گردد.
 
 

کد مطلب 1067241

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