موفقیت کنفرانس تهران دررسیدن به اهداف/ جهان درقبال ایران واقع بین باشد

"دانی بن شعا" در گفتگو با مهر در حاشیه کنفرانس خلع سلاح هسته ای و عدم اشاعه تهران با مثبت ارزیابی کردن برگزاری این کنفرانس اظهار داشت: حضور هیات هایی متعدد از کشورهای مختلف جهان خود بیانگر موفقیت این اجلاس در رسیدن به اهداف موردنظر است.

وی درباره راهکارهای اجرایی شدن پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای، اظهار داشت: نخستین راهکار احترام تمامی کشورها به توافقنامه های بین المللی در این زمینه است.

مدیرکل وزارت خارجه الجزایر اجرای عملی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای را توسط تمامی کشورهای جهان مهم ارزیابی کرد و افزود: عاری شدن خاورمیانه از تسلیحات هسته ای و شیمیایی مسئله ای بسیار مهم در تحقق صلح و ثبات بین المللی خواهد بود، چه آنکه هم اکنون قاره آفریقا الگوی مناسبی را در این زمینه ارائه می دهد.

بن شعا با تایید مواضع رئیس جمهور ایران در کنفرانس خلع سلاح هسته ای تهران، درباره موضع الجزایر در قبال برنامه صلح آمیز هسته ای ایران اظهار داشت: الجزایر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را حق تمامی کشورهایی می داند که پیمان NPT را امضا کرده و بر اساس پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل می کنند.