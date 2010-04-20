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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۳۶

مقامات الجزایر درگفتگو با مهر:

موفقیت کنفرانس تهران دررسیدن به اهداف/ جهان درقبال ایران واقع بین باشد

موفقیت کنفرانس تهران دررسیدن به اهداف/ جهان درقبال ایران واقع بین باشد

مدیرکل وزارت خارجه الجزایر در امور سیاسی و امنیت بین الملل با تاکید بر موفقیت کنفرانس تهران در رسیدن به اهداف مورد نظر تاکید کرد: بهره گیری صلح آمیز از انرژی هسته ای عامل مهمی در تحقق پیشرفت علمی، اقتصادی و اجتماعی کشورهاست.

"دانی بن شعا" در گفتگو با مهر در حاشیه کنفرانس خلع سلاح هسته ای و عدم اشاعه تهران با مثبت ارزیابی کردن برگزاری این کنفرانس اظهار داشت: حضور هیات هایی متعدد از کشورهای مختلف جهان خود بیانگر موفقیت این اجلاس در رسیدن به اهداف موردنظر است.

 وی درباره راهکارهای اجرایی شدن پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای، اظهار داشت: نخستین راهکار احترام تمامی کشورها به توافقنامه های بین المللی در این زمینه است.
 
مدیرکل وزارت خارجه الجزایر اجرای عملی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای را توسط تمامی کشورهای جهان مهم ارزیابی کرد و افزود: عاری شدن خاورمیانه از تسلیحات هسته ای و شیمیایی مسئله ای بسیار مهم در تحقق صلح و ثبات بین المللی خواهد بود، چه آنکه هم اکنون قاره آفریقا الگوی مناسبی را در این زمینه ارائه می دهد.
 
بن شعا با تایید مواضع رئیس جمهور ایران در کنفرانس خلع سلاح هسته ای تهران، درباره موضع الجزایر در قبال برنامه صلح آمیز هسته ای ایران اظهار داشت: الجزایر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را حق تمامی کشورهایی می داند که پیمان NPTرا امضا کرده و بر اساس پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل می کنند.

رئیس هیات الجزایری شرکت کننده در کنفرانس تهران، بهره گیری این کشورها از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز را در زمینه تولید انرژی، پژوهش های علمی و تحقق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بسیار موثر دانست.

مدیرکل وزارت خارجه الجزایر در پاسخ به سوالی درباره سیاست دوگانه غرب در برخورد با موضوع برنامه هسته ای صلح آمیز ایران از طرفی و نادیده گرفتن زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی خواستار برخورد جامعه جهانی با این مسائل براساس واقعیت های موجود و مصداق های عینی شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تلاش های الجزایر در زمینه بهره گیری از انرژی هسته ای در راستای اهداف صلح آمیز اظهار داشت: ما برنامه هسته ای خود را تحت نظر آژانس ادامه می دهیم.

بن شعا با اشاره به فعالیت دو نیروگاه هسته ای در الجزایر تاکید کرد: برنامه ای برای توسعه فعالیت های خود در این زمینه نداریم.

از سوی دیگر "محمد رماندا" مدیرکل برنامه هسته ای الجزایر با اشاره به فعالیت این دو نیروگاه در زمینه های پژوهشی از جهش الجزایر در سال 2020 در زمینه بهره گیری صلح آمیز از انرژی هسته ای (تولید انرژی) خبر داد.

کد مطلب 1067244

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