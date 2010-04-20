ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی در رقابتهای آسیایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجا که کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی اعلام کرده اند نفرات برتر رقابتهای جام یادگار امام (ره) که اسفند ماه سال گذشته در قم برگزار شد راهی رقابتهای قهرمانی آسیا می شوند ترکیب تیم ایران در این رقابتها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: محمد فقیری

60 کیلوگرم: محمد رضا قضایی

66 کیلوگرم: افشین بیابانگرد

74 کیلوگرم: مهدی محمدی

84 کیلوگرم: داود عابدین زاده

96 کیلوگرم: بابک قربانی

120 کیلوگرم: محمد قربانی

مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا از روز 4 اردیبهشت ماه تا زمان اعزام دهلی نو در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا روزهای 25 و26 اردیبهشت ماه در شهر دهلی نو هند برگزار می شود.