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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

نشست هیئت رئیسه فدراسیون کشتی برگزار شد

نشست هیئت رئیسه فدراسیون کشتی برگزار شد

نخستین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون کشتی در سال 89 به منظور بررسی برنامه‌های کشتی ایران در سال جدید برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه عصر دوشنبه با حضور غفوری فرد نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، محمدرضا یزدانی خرم رئیس و محمدعلی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون کشتی و دیگر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون کشتی در محل خانه کشتی تهران برگزار شد.

در این نشست پس از ارائه گزارشی از عملکرد کشتی ایران در سال 88 برنامه‌های فدراسیون در سال 89 به ویژه در سه ماهه اول سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسائل مختلفی همچون داوری، برگزاری و حضور در تورنمنت‌های بین‌المللی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 

کد مطلب 1067249

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