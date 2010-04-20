"همه چی رو به راهه" روی میز تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل پایانی تدوین تله فیلم "همه چی رو به راهه" به کارگردانی حجت ذیجودی را رضا بهار انگیز بر عهده دارد. همچنین جلوههای ویژه بصری هم محمد خاکزاد انجام میدهد. فیلمنامه این فیلم را سمیه تاجیک با مضمونی طنز نوشته و داستان درباره مردی به نام بابک است که طی یک حادثه، توانایی آن را پیدا میکند تا ذهن زنها را بخواند و این مسئله مشکلاتی را برای او در پی دارد.
فیلم "همه چی رو به راهه" را عباس رافعی برای شبکه یک تهیه میکند ورامتین خداپناهی، نگین صدقگویا، رابعه اسکویی، ساناز سماواتی، فرهاد بشارتی، ساعد هدایتی، غزاله جزایری، سوسن پرور، معصومه آقاجانی، جمال خلیلی و ... در آن بازی کردند.
دیگر عوامل سازنده این تلهفیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری : سیروس عبدلی، صدابردار: شهرام متولی باشی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزامحمدی، طراح گریم: علیرضا باقربیگی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بهداد آوند امینی، منشی صحنه: پرستو مدانلو و عکاس: مهدی دلخواسته.
نظر شما