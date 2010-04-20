فرهنگهای متنوع و جذاب جامعه را باید شناسایی و اشاعه داده شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده دوشنبه شب در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان پارسیان که با حضور امام جمعه، فرماندار و اعضاء برگزار شد ضمن مهم دانستن نقش دستگاه های مختلف در اقتدار فرهنگی گفت: همه افراد جامعه در مقابل مسائل فرهنگی کشور مسئول هستند.

امیرزاده سیاست گذاری، نظارت و پیگیری را از اهم وظایف اعضای شورا دانست و افزود: شورای انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری فرهنگی کشور، تشکیل و راه اندازی شوراهای فرهنگ عمومی در هر استان و شهرستان را جهت توسعه فرهنگی ضروری دانسته و بر استمرار آن تاکید دارد.

وی خاطرنشان کرد: اعضای شورا نباید شنونده صرف باشند و باید اعضاء انتخاب شده سعی کنند با آگاهی، دانش و مطالعه کافی در جلسات حضور یابند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین کارهای اعضاء تاثیر گذاشتن بر افکار و اندیشه های مردم است تا از این طریق بتوانیم ناخالصی ها را برطرف و ذهنیت را به الگوهای رفتاری مناسب تبدیل کنیم.

امیرزاده داشتن عطش فرهنگی را از خصوصیات بارز اعضاء دانست و عنوان کرد: جامعه سرشار و مملو از از فرهنگهای متنوع و جذاب و عمیق است که باید شناسایی، پرورش و اشاعه داده شود.

وی سرمایه گذاری بر رفتارهای مورد وفاق عموم جامعه را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: رفتارهایی همچون صداقت، پاکی، عفت، مهربانی، عطوفت باید در جامعه به شیوه های مختلف ترویج شود.

در ادامه حجت الاسلام نوری امام جمعه شهرستان پارسیان ترویج و اشاعه فرهنگ همت و کار مضاعف در جامعه را از مهم ترین وظایف شورا در سال 89 دانست و گفت: این نامگذاری دارای فلسفه ای عمیق است که عمل به آن جامعه را به سوی روشنی، پیروزی و سربلندی سوق می دهد.

وی افزود: ایرانی ها در کارهای فردی بسیار موفق و در کارهای جمعی توفیق چندانی ندارند و هم اکنون پیشرفت و تعالی ایران اسلامی در گرو تلاش و فعالیت جمعی و متحد است و این فرهنگ باید در تمام سطوح جامعه ترویج و نهادینه شود.

امام جمعه شهر پارسیان منزلت افراد در جامعه را وابسته به همت، تلاش و فعالیت آنها دانست و تاکید کرد: هزینه های بسیار زیادی صرف کنترل و جلوگیری از اعمال خلاف عرف و قانون می شود اما متاسفانه مبلغی جهت پیشگیری هزینه ای صورت نمی گیرد و همیشه بعد از اتفاق اقدام می کنیم.

حجت الاسلام نوری پیگیری تمام مسائل کشور از طریق فرهنگ را خواستار شد و تصریح کرد: آماده سازی زیرساختهای فرهنگی - هنری مهمترین اقدام است زیرا تبلور و زایش استعدادها وابستگی مستقیمی به زیرساختهای فرهنگی دارد.

سپس ابراهیم طبیبی، فرماندار پارسیان مهندسی جامعه و افکار مردم را از مهمترین وظایف شورای فرهنگ عمومی دانست و گفت: دنیای غرب با استفاده از تمام ظرفیتهای اجتماعی از دو قرن پیش پیشرفت خود را آغاز کرد اما با کنار گذاشتن دین و مذهب عملا این پیشرفت از درون تهی و هم اکنون جامعه آنها دچار یاس، ناامیدی، روز مرگی، بی تفاوتی شده است.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی باید تاثیر مستقیم و مثبتی در زندگی مردم داشته باشد و اگر این تاثیرگذاری محقق شود کشورمان همچون صدر اسلام رشد سریعی خواهد داشت.

فرماندار پارسیان نتیجه مطلوب کارها را وابسته به اولویت بندی آنها دانست و خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هدایتگری فرهنگی کشور را بر عهده دارد و باید از تمام ظرفیت های جامعه، هنرمندان، نخبگان در جهت تعالی جامعه استفاده کنند.

طبیبی همت و کار مضاعف را دو مقوله ای دانست که در صورت محقق شدن باعث تحرک، پویایی، پیشرفت و تعالی جامعه در کم ترین زمان ممکن می شود.