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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

صفایی به مهر خبر داد:

اولین لیگ تیروکمان آسیا در ایران برگزار می‌شود

اولین لیگ تیروکمان آسیا در ایران برگزار می‌شود

رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان پس از بازگشت از اجلاس آسیایی "جیجو" کره جنوبی از پذیرش دو پیشنهاد ایران و واگذاری امتیاز میزبانی رقابت‌های لیگ آسیا به کشورمان خبر داد.

کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا به منظور بررسی برنامه‌ها و راهکارهای توسعه این رشته در سطح قاره نشست ویژه هیئت رئیسه خود را در "جیجو" یکی از جزایر کره جنوبی برگزار کرد که ما موفق شدیم به دو هدف خود در این نشست دست یابیم.

وی افزود: ایران دو سالی بود پیشنهاد برگزاری اولین دوره لیگ باشگاهی تیروکمان را در آسیا در تمامی نشست‌ها و جلسات ارائه می داد اما مورد قبول واقع نمی شد که خوشبختانه در این جلسه ویژه با پیشنهاد ایران موافقت شد.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان خاطر نشان کرد: در کنار آن ایران آمادگی خود را برای میزبانی اولین دوره این رقابت‌ها اعلام کرد که از سوی هیئت رئیسه آسیا مورد موافقت قرار گرفت. بدین ترتیب این مسابقات سپتامبر سال 2010 در تهران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها به صورت تک مرحله‌ای برگزار خواهد شد، ادامه داد: خوشبختانه به غیر از ایران پنج کشور دیگر آسیایی چون کره جنوبی، چین و ژاپن هم لیگ‌های تخصصی تیروکمان را برگزار می‌کنند و از این لحاظ مشکلی از بابت آشنایی کشورها با برگزاری مسابقات به صورت لیگ نداریم.

نایب رئیس کنفدراسیون تیروکمان آسیا تصریح کرد: مسئولان کنفدراسیون آسیا در این جلسه نسبت به توسعه رشته‌های دیگر تیروکمان همچون فیلدارچری تاکید کردند که با توجه به اینکه یک ایرانی هم اکنون عضو این کمیته است آمادگی خود را برای میزبانی اولین اجلاس آسیا در این رشته اعلام کردیم که مورد موافقت قرار گرفت و تنها باید زمان آن به ما اعلام شود.

کد مطلب 1067261

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