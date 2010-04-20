158 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال در خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی قنبری صبح سه شنبه در جمع اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، گفت: در سال گذشته دو هزار و 160 نفر جهت دریافت تسهیلات اشتغال به این صندوق مراجعه کرده اند که بیش از 158 میلیارد ریال اعتبار به این متقاضیان پرداخت شده است.

وی به مراجعین وام اشتغال در سفر سوم اشاره کرد و افزود: در سفر سوم ریاست جمهوری به خراسان جنوبی بیش از دو هزار و 100 نفر متقاضی دریافت تسهیلات به این صندوق مراجعه کردند، که تاکنون به تقاضای هزار و 575 نفر رسیدگی شده است.

رئیس صندوق مهر امام رضا(ع) خراسان جنوبی سقف اعتبار پرداختی این صندوق را 15 میلیون تومان ذکر کرد و یادآور شد: برای طرحهای گروهی تا 105 میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت پنج ساله اعطا می شود.

مدیرکل تعاون خراسان جنوبی نیز در این جلسه تعداد نامه های رسیده شده مربوط به اشتغال در سفر سوم را یک هزار و 650 مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد 111 مورد به اداره تعاون استان ارسال شده است.

حسین خوشایند افزود: از نامه های اشتغال رسیده در دور سوم سفر 770 مورد به استانداری، 740 نامه کار و امور اجتماعی، 14 نامه به سازمان صنایع و معادن و 15 مورد درخواست اشتغال به غیر از نامه های ریاست جمهوری واصل شده است.

وی اضافه کرد: در این راستا مصوبه شورایعالی اشتغال مسئولیت ثبت نام، مشاوره و توانمندسازی نیروها را انجام می دهد.

خوشایند همچنین تعداد نامه های سفر دوم را پنج هزار و 458 مورد ذکر کرد و افزود: از این تعداد 45 درصد دارای مهارت فنی و حرفه ای و 55 درصد فاقد مهارت فنی و حرفه ای بوده اند.

وی تعداد نامه های رسیدگی شده را دو هزار و 927 موردبرشمرد و ادامه داد: مجموع فرصت شغلی ایجاد شده برای کارجویان دو هزار و 699 نفر در سفر دوم بوده است.

خوشایند تعداد طرح های مصوب تهیه شده جهت سرمایه گذاری و اشغالزایی را 500 طرح عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد تاکنون 90 طرح با اشتغالزایی سه هزار نفر اجرا شده است.

وی با اشاره به مشکلات متقاضیان وام خود اشتغال(پنج تا 10 میلیون تومان)، تصریح کرد: وثیغه، ضمانت، جنسیت و استفاده از وام خوداشتغالی از مشکلات متقاضیان در سال گذشته بوده است.

مدیر کل تعاون خراسان جنوبی در پایان تضمین بانکی، پایین بودن سطح تسهیلات، عدم داشتن مهارت، عدم همکاری دستگاه ها و بانکها عدم سرفصلهای اعتباری مشخص جهت سازماندهی متقاضیان را از مهمترین مشکلات متقاضیان وام خود اشتغالی در استان ذکر کرد.