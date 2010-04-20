جشنواره رادیو فرصت خوبی برای رشد این رسانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شهیدی‌فر مجری و برنامه‌ساز رادیو گفت: در حال حاضر جشنواره‌های متعددی در حوزه سینما برگزار می‌شود، ولی با این که رادیو رسانه گرم و بسیار پرمخاطبی است و برنامه‌سازان و دست اندرکاران زیادی در شبکه‌های مختلف رادیویی مشغول برنامه‌سازی با موضوعات مختلف هستند، جشنواره بین‌المللی رادیو تنها جشنواره‌ای است که در این حوزه برگزار می‌شود.

وی افزود: تصور من این است که ما باید از جشنواره رادیو و ظرفیت هایی که در اختیار ما می گذارد استفاده کنیم. این جشنواره فرصت و فضای بسیار وسیع و مناسبی را پیش روی ما می گذارد. بنابراین باید درصدد باشیم تا ساز و کارها و راه‌های بهتری را برای بهره برداری از پتانسیل های موجود رسانه ای ایجاد نماییم.

این مجری با تاکید بر ایجاد راهکارهای جدید در حوزه داوری آثار اظهار داشت: باید سعی کنیم در این بخش به شیوه ثابت دست یابیم و به حداقل تغییرات در کاهش یا اضافه کردن مولفه‌های داوری بیندیشیم. در صورت تحقق این امر انگیزه بیشتری در بین اهالی رادیو ایجاد می‌شود و ملاک خوبی برای تشخیص آثار برتر به وجود می‌آید.

یازدهمین جشنواره بین المللی رادیو و سومین اجلاس جهانی صدا همزمان با هفتادمین سال تاسیس رادیو، از پنجم تا هفتم خردادماه برگزار می‌شود.



