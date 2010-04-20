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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۳۶

شهیدی‌فر:

جشنواره رادیو فرصت خوبی برای رشد این رسانه است

محمدرضا شهیدی‌فر عنوان داشت جشنواره بین‌المللی رادیو ظرف بسیار بزرگی است که می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه آن خیلی بیشتر استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شهیدی‌فر مجری و برنامه‌ساز رادیو گفت: در حال حاضر جشنواره‌های متعددی در حوزه سینما برگزار می‌شود، ولی با این که رادیو رسانه گرم و بسیار پرمخاطبی است و برنامه‌سازان و دست اندرکاران زیادی در شبکه‌های مختلف رادیویی مشغول برنامه‌سازی با موضوعات مختلف هستند، جشنواره بین‌المللی رادیو تنها جشنواره‌ای است که در این حوزه برگزار می‌شود.

وی افزود: تصور من این است که ما باید از جشنواره رادیو و ظرفیت هایی که در اختیار ما می گذارد استفاده کنیم. این جشنواره فرصت و فضای بسیار وسیع و مناسبی را پیش روی ما می گذارد. بنابراین باید درصدد باشیم تا ساز و کارها و راه‌های بهتری را برای بهره برداری از پتانسیل های موجود رسانه ای ایجاد نماییم.

این مجری با تاکید بر ایجاد راهکارهای جدید در حوزه داوری آثار اظهار داشت: باید سعی کنیم در این بخش به شیوه ثابت دست یابیم و به حداقل تغییرات در کاهش یا اضافه کردن مولفه‌های داوری بیندیشیم. در صورت تحقق این امر انگیزه بیشتری در بین اهالی رادیو ایجاد می‌شود و ملاک خوبی برای تشخیص آثار برتر به وجود می‌آید.

یازدهمین جشنواره بین المللی رادیو و سومین اجلاس جهانی صدا همزمان با هفتادمین سال تاسیس رادیو، از پنجم تا هفتم خردادماه برگزار می‌شود.


 
کد مطلب 1067286

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