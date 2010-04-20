برای بیمه محصولات کشاورزی در گلستان فرهنگسازی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری شامگاه دوشنبه در برنامه رودررو شبکه سبز گلستان در پاسخ به کشاورزان منطقه افزود: بانک کشاورزی مسئول بیمه محصولات کشاورزی است و باید بیمه به صورت گسترده و به گونه ای که نفع و خسارتهای کشاورزان را جبران کند، محصولات را پوشش دهد.

وی اظهار داشت: از نظر تعداد و کیفیت بیمه محصولات کشاورزی در منطقه با مشکل مواجه هستیم و برخی محصولات مدنظر کشاورزان تحت پوشش بیمه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه کیفیت کار بیمه و تعداد ارقام تحت پوشش بیمه و مورد نظر کشاورزان با مشکل روبرو هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان به خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره و اضافه کرد: سال قبل شش محصول استراتژیک و اساسی استان بصورت تضمینی خرید شد.

جعفری بیان داشت: گندم، جو، کلزا، پنبه، از جمله این محصولات است که از سوی دستگاه های مربوط به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد.

وی اظهار داشت: در استان حدود یک میلیون تن گندم خریداری شد و دولت به ازای خرید این محصولات از کشاورزان هزار میلیارد ریال یارانه پرداخت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در زمینه خرید محصول جو از کشاورزان نیز 200 میلیارد ریال یارانه پرداخت شد و این محصول به نرخ بالاتر از قیمت جهانی از سوی دولت از کشاورزان خریداری شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در پاسخ به میزان نهاده های کشاورزی توزیع شده در استان و دلایل کمبود آن گفت: سهمیه استان در سال قبل 118 هزار تن انواع کود شیمیایی بود که با رایزنیهای صورت گرفته از سوی مسئولان استان 150 هزار تن کود در استان توزیع شد.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.