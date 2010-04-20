جزئیات آخرین رایزنیها برای تشکیل دولت/ وضعیت همپیمانی حکیم و مالکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون روز گذشته در سخنانی درباره توافق با ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم گفت: با وجود تداوم مذاکرات میان دو ائتلاف، تا کنون به نتیجه ای در این زمینه نرسیده ایم و این گفتگوها عقیم مانده است.

وی البته تاکید کرد: در صورت تشکیل این ائتلاف واحد، دیگر گروه ها را از پیوستن به ائتلاف خود منع نمی کنیم و مذاکرات با فهرست العراقیه، ائتلاف کردستان، جریان وحدت عراق و جبهه توافق را آغاز خواهیم کرد.

مالکی همچنین نسبت به تشکیل دولت وحدت ملی و قدرتمند که توانایی اداره عراق را داشته باشد، تاکید کرد.

این در حالیست که "حاجم الحسنی" سخنگوی ائتلاف دولت قانون اعلام کرده است: که این ائتلاف در مذاکرات خود با دیگر جریان ها همچنان بر نخست وزیری مالکی تاکید دارد.

بر این اساس، به نظر می رسد چالش انتخاب نخست وزیر آتی عراق، همچنان مهمترین مانع در برابر تشکیل ائتلاف میان مالکی و حکیم باشد. این مسئله امکان عدم تشکیل این جبهه واحد از سوی دو جریان اصلی شیعه در عراق و حرکت هر کدام از آنها به ائتلاف با دیگر جریان ها بالا می برد.

مذاکرات جریان های سیاسی

- روز گذشته "عمار حکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی و رهبر ائتلاف ملی عراق با "کرار الخفاجی" رئیس کمیته سیاسی جریان صدر دیدار کرد. در این دیدار درباره آخرین تحولات تشکیل ائتلاف ها میان جریان های سیاسی عراق در زمینه تشکیل دولت جدید گفتگو شد.

جریان صدر از گروه هایی است که با نخست وزیری مجدد مالکی مخالفت دارد و در تحولات اخیر بیشتر خود را متمایل به فهرست العراقیه نشان داده است.

- روز گذشته همچنین "رافع العیساوی" معاون نخست وزیر و از رهبران فهرست العراقیه به طور جداگانه با نمایندگان جریان صدر و جبهه توافق دیدار کرد. در این دیدار نیز که علاوه بر عیساوی با حضور "کرار الخفاجی" و "قصی سهیل" برگزار شد درباره روند تشکیل دولت عراق گفتگو صورت گرفت.

جبهه توافق یکی از جریان های اصلی اهل سنت عراق که برخی از شخصیت های آن در انتخابات پارلمانی اخیر به علت ارتباط با رژیم منحله بعث رد صلاحیت شدند.