چهار میلیارد ریال تسهیلات مسکن به مددجویان بهزیستی ایلام پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حسن جعفری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این میزان تسهیلات به 400 مددجو با میانگین سرانه 10میلیون ریال پرداخت شده است.

وی بیان کرد: از این تعداد 250 فقره تسهیلات مربوط به سال 87 بوده که پارسال پرداخت شده است.

جعفری به ساخت مسکن توسط این سازمان برای مددجویان در طول گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت نیز 20 واحد مسکونی با پرداخت کمک بلاعوض 60 میلیون ریالی از محل اعتبارهای ابلاغی این سازمان برای مددجویان احداث وبه بهره برداری رسید.

وی عنوان کرد: هم اینک نیز عملیات ساخت 43 واحد مسکونی از محل اعتبارات سفر دوم رئیس جمهور برای مددجویان زیر پوشش در حال ساخت است.

این مسئول اظهار داشت: برای احداث این واحدها 120میلیون ریال به صورت بلاعوض و 30 میلیون ریال به صورت تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان پرداخت می شود.

بیش از 20هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند.