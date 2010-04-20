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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۱۲

چهار میلیارد ریال تسهیلات مسکن به مددجویان بهزیستی ایلام پرداخت شد

چهار میلیارد ریال تسهیلات مسکن به مددجویان بهزیستی ایلام پرداخت شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای بهزیستی استان ایلام از پرداخت چهار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان زیر پوشش این سازمان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حسن جعفری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این میزان تسهیلات به 400 مددجو با میانگین سرانه 10میلیون ریال پرداخت شده است.

وی بیان کرد: از این تعداد 250 فقره تسهیلات مربوط به سال 87 بوده که پارسال پرداخت شده است.

جعفری  به ساخت مسکن توسط این سازمان برای مددجویان در طول گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت نیز 20 واحد مسکونی با پرداخت کمک بلاعوض 60 میلیون ریالی از محل اعتبارهای ابلاغی این سازمان برای مددجویان احداث وبه بهره برداری رسید.

وی عنوان کرد: هم اینک نیز عملیات ساخت 43 واحد مسکونی از محل اعتبارات سفر دوم رئیس جمهور برای مددجویان زیر پوشش در حال ساخت است.

این مسئول اظهار داشت: برای احداث این واحدها 120میلیون ریال به صورت بلاعوض و 30 میلیون ریال به صورت تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان پرداخت می شود.

بیش از 20هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند.

کد مطلب 1067302

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