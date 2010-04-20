تولیدکنندگان مرغ گلستان به روزمرگی دچار شده اند

محمدجواد نظری مهر در گفتگو با حبرنگار مهر در گرگان افزود: وقتی تولید کننده مرغ، جوجه را 500 تومان می خرد و قیمت نهاده های دامی بالاست، چاره ای جز کاهش میزان تولید ندارد.

وی اظهار داشت: اکنون آنچه نصیب دامپروران و تولیدکنندگان می شود، بسیار اندک است که این فعالان را به روزمرگی کشانده است.

وی خاطرنشان کرد: نظارتی که باید از سوی وزارتخانه برای ساماندهی بخش کشاورزی صورت گیرد، مطلوب نیست و افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می کند.

نماینده مردم کردکوی، بندرگز، ترکمن و گمیشان در مجلس اعلام کرد: گلستان از نظر صنایع وابسته محصولات کشاورزی با چالش و کمبود روبروست.

نظری مهر اظهار داشت: این درحالیست که این استان قطب مهم کشاورزی محسوب می شود و در تولیدات بخش کشاورزی کشور نقش مهم و ارزنده ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: ذر سالهای اخیر خسارتهای زیادی به کشاورزان بر اثر حوادث طبیعی وارد شد که باید این خسارتها به نحو مطلوبی جبران شود.

به گفته نظری مهر، درحال حاضر به دلیل کمبود صنایع تبدیلی، بسیاری از محصولات کشاورزی استان به صورت خام از منطقه خارج می شود و باید در این زمینه فکری شود.