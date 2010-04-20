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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

انصاری راد:

احداث 361 خانه عالم در هرمزگان طی برنامه توسعه پنجم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی آموزشی و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان از احداث 361 خانه عالم در راستای توسعه فرهنگی استان طی برنامه توسعه پنجم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر انصاری راد صبح سه شنبه در نخستین جلسه مدیران و سرپرستان، ادارات و نمایندگی های که در محل سالن جلسات سازمان تبلیغات برگزار شد ضمن تاکید بر بهره برداری کامل از ظرفیتهای فرهنگی موجود گفت: جهت توسعه فرهنگی استان و نیازمندیهای آن طی پنج سال برنامه پنجم توسعه خبر داد سال گذشته در حوزه فرهنگ دغدغه و دلنگرانی هایی وجود داشت که هنوز پا برجاست.

وی از جمله مهمترین برنامه های تدوین شده این سازمان برای سال جاری به حرکت برنامه های سازمان بر مبنای اساسنامه سازمان و سند چشم انداز، تمرکز بر برنامه پنجم توسعه، واگذاری کار فرهنگی و کاهش تصدی گری را در اولویت کاری اعلام کرد.

سلیقه ای و سنتی کردن کارها متاسفانه از مشکلات حوزه فرهنگ ماست

انصاری راد تصریح کرد: سلیقه ای و سنتی کردن کارها متاسفانه از مشکلات حوزه فرهنگ ماست این در صورتی است که باید جوانان نخبه و اثرگذار استان را کشف و در امور کارها استفاده کرده و پرداختن به امور جوانان نه بدین گونه ساری و جاری بلکه به نحوی که در شان دین بوده در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه جدیت در اجرای طرح های مصوب اداری که از مرکز ابلاغ می‌شود و طرح مصوبات استانی از دیگر برنامه های سال جاری می باشد اذعان کرد: متاسفانه یکی از دغدغه های ما در حوزه فرهنگ این است که به باز خورد کارها توجه نمی شود و این امر سبب اعتلاف وقت و هزینه ها می شود.

انبوهی از خرافات در دین ما قرار گرفته است

انصاری راد خاطر نشان کرد: اکنون ما با انبوهی از خرافات در دین مواجه هستیم و تا زمانی که از طریق سازمان تبلیغات یک حرکت علمی محکمی انجام نشود و این انحرافات ادامه دارد که آگاهی بخشی نسبت به خرافات و انحرافات دینی و مقابله با چالشهای آن از طریق پرسش و پاسخ و گفتمانهای دینی از دیگر برنامه های سال جاری خواهد بود.

وی ضمن اشاره به اینکه در استان 2 هزار و200 آبادی وجود دارد به استفاده بهینه از روحانیون مستقر و طرح هجرت در روستاها و نظارت بر عملکرد آن ها تاکید کرد و اظهارداشت : در حال حاضر 100 نفر روحانی مستقر و طرح هجرت در استان وجود دارد که نسبت به جمعیت روستایی ما نا چیز است.

کد مطلب 1067308

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