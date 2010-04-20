احداث 361 خانه عالم در هرمزگان طی برنامه توسعه پنجم

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر انصاری راد صبح سه شنبه در نخستین جلسه مدیران و سرپرستان، ادارات و نمایندگی های که در محل سالن جلسات سازمان تبلیغات برگزار شد ضمن تاکید بر بهره برداری کامل از ظرفیتهای فرهنگی موجود گفت: جهت توسعه فرهنگی استان و نیازمندیهای آن طی پنج سال برنامه پنجم توسعه خبر داد سال گذشته در حوزه فرهنگ دغدغه و دلنگرانی هایی وجود داشت که هنوز پا برجاست.

وی از جمله مهمترین برنامه های تدوین شده این سازمان برای سال جاری به حرکت برنامه های سازمان بر مبنای اساسنامه سازمان و سند چشم انداز، تمرکز بر برنامه پنجم توسعه، واگذاری کار فرهنگی و کاهش تصدی گری را در اولویت کاری اعلام کرد.

سلیقه ای و سنتی کردن کارها متاسفانه از مشکلات حوزه فرهنگ ماست

انصاری راد تصریح کرد: سلیقه ای و سنتی کردن کارها متاسفانه از مشکلات حوزه فرهنگ ماست این در صورتی است که باید جوانان نخبه و اثرگذار استان را کشف و در امور کارها استفاده کرده و پرداختن به امور جوانان نه بدین گونه ساری و جاری بلکه به نحوی که در شان دین بوده در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه جدیت در اجرای طرح های مصوب اداری که از مرکز ابلاغ می‌شود و طرح مصوبات استانی از دیگر برنامه های سال جاری می باشد اذعان کرد: متاسفانه یکی از دغدغه های ما در حوزه فرهنگ این است که به باز خورد کارها توجه نمی شود و این امر سبب اعتلاف وقت و هزینه ها می شود.

انبوهی از خرافات در دین ما قرار گرفته است

انصاری راد خاطر نشان کرد: اکنون ما با انبوهی از خرافات در دین مواجه هستیم و تا زمانی که از طریق سازمان تبلیغات یک حرکت علمی محکمی انجام نشود و این انحرافات ادامه دارد که آگاهی بخشی نسبت به خرافات و انحرافات دینی و مقابله با چالشهای آن از طریق پرسش و پاسخ و گفتمانهای دینی از دیگر برنامه های سال جاری خواهد بود.

وی ضمن اشاره به اینکه در استان 2 هزار و200 آبادی وجود دارد به استفاده بهینه از روحانیون مستقر و طرح هجرت در روستاها و نظارت بر عملکرد آن ها تاکید کرد و اظهارداشت : در حال حاضر 100 نفر روحانی مستقر و طرح هجرت در استان وجود دارد که نسبت به جمعیت روستایی ما نا چیز است.