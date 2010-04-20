نرم افزار فیلترینگ رایگان در قزوین به خانواده ها داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمد زاجکانیها صبح امروز در جلسه کمیسیون مقابله با تهدیدات فضای سایبری که در

استانداری برگزار شد گفت: دشمن اهتمام ویژه ای دارد تا از طریق فضای مجازی و اینترنت به کشور ضربه وارد کند که

برای مقابله با این تهدید دشمن لازم است همه مردم هوشیار باشند و تحت تاثیر قرار نگیرند.

زاجکانیها با اشاره به برگزاری سه جلسه در خصوص مقابله با تهدیدات فضا ی سایبر در سال گذشته اظهار داشت: در این

جلسات 26 مصوبه مورد تصویب اعضا قرار گرفت و تصمیمات مناسب و خوبی در خصوص مقابله با این تهدیدات گرفته شد.

مدیر کل سیاسی و امنیتی استانداری قزوین یاد آورشد‌: نظارت بر کار کافینت ها و مراکزی که خدمات اینترنتی را ارایه می کنند

اقدام شایسته ای بود که در سال گذشته صورت گرفت.

وی با اشاره به نام گذاری سال جدید به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف توسط مقام معظم رهبری تصریح کرد: باید در

سال جدید با اهتمام و جدیت بیشتری نسبت به مقابله با تهدیدات فضای سایبر تلاش کنیم.

در ادامه این جلسه نصرآبادی مدیرکل دفتر فن آوری آطلاعات استانداری قزوین نیز به تهیه نرم افزار فیلترینگ خانواده توسط

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی کشور اشاره کرد و گفت: این نرم افزار به منظور فرهنگ سازی و استفاده صحیح افراد

بویژه نسل جوان از اینترنت به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار داده شده است.

وی افزود: این نرم افزار امکان ایجاد محدوده سنی در استفاده از اینترنت، کنترل تصاویر با استفاده از روش های هوش مصنوعی

و کنترل دسترسی ها به اینترنت برای خانواده ها را فراهم می کند.

نصرآبادی خاطر نشان کرد: خانواده هایی که قصد استفاده از این نرم افزار را دارند می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به آدرسwww.scict.ir این نرم افزار را به صورت رایگان دریافت کنند.

