میراث فرهنگی در زمینه شکوفایی پتانسیلهای گردشگری آسارا تلاش کافی نکرده است

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: میراث فرهنگی از متولیان اصلی در خصوص شکوفایی پتانسیلهای گردشگری است درحالیکه تاکنون، تلاش این نهاد در زمینه شکوفایی اینگونه پتانسیلها در کرج کافی نبوده است.

وی ادامه داد: تحقق ظرفیتها و پتانسیلهای یادشده در خصوص بخش آسارای کرج و جاده چالوس از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا این منطقه طیف وسیعی از زمینه ها و انواع گردشگری را در خود جای داده است و در خصوص جاذبه های گردشگری طبیعی، تاریخی و مذهبی پتانسیلهای فراوانی دارد.

این مسئول بیان کرد: به دنبال کافی نبودن تلاشها و فعالیتهای میراث فرهنگی در زمینه یادشده، همه تلاش خود را در این خصوص به کار گرفته ایم و به دنبال فعال تر کردن زمینه های تحقق طرح گردشگری در شهرستان کرج به ویژه بخش آسارا هستیم.

اکبریان اضافه کرد: برغم گذشت حدود کی سال از مصوبه دولت در خصوص مناطق گردشگری کرج و آسارا هنوز هم میراث فرهنگی در این خصوص وارد فعالیت جدی نشده است که این امر نیازمند اصلاح است.

وی خاطرنشان کرد: از میراث فرهنگی انتظار می رود در زمینه فعال تر کردن و رونق دادن به فعالیتهای گردشگری و توریسم در بخش آسارا و شهرستان کرج همه تلاش خود را به کار گیرد و در این زمینه به همه وظایف خود عمل کند.

نماینده کرج در خانه ملت یادآور شد: جاده چالوس و بخش آسارا با آثار طبیعی و تاریخی و نیز شرایط آب و هوایی خود می تواند یکی از زیباترین فضاهای تفریحی کشور و جهان باشد اما این منطقه فاقد کمترن امکانات برای گردشگران است.