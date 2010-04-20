"فهم جمهوری افلاطون" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب جمهوری مهمترین اثر افلاطون است که در آن اندیشه افلاطون درباره عدالت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صحبت از زندگی عادلانه و زندگی ناعادلانه کانون و برشمردن تفاوتهای آن، مورد توجه فیلسوفان یونان باستان بوده است.

کتاب جمهوری یکی از مهمترین آثار در تاریخ اندیشه فلسفی و سیاسی غرب است. تصور بر این است که این کتاب بین سالهای 389 تا 369 پیش از میلاد به نگارش درآمده باشد.

در این کتاب محاوره های سقراط مورد توجه بوده و بحث با مفهوم عدالت آغاز می‌شود. این گفتگو سپس بسط و گسترش می‌یابد و تمام وجوه اندیشه افلاطون را منعکس می‌کند.

نویسنده در این کتاب با بررسی جمهوری افلاطون سعی کرده اصول و مبانی اندیشه افلاطون را تبیین کند.

شیوه گفتگو و ویژگی‌های آن، استدلال اصلی افلاطون در جمهوری، ایده بنیادی جمهوری و عدالت چیست برخی عناوین این کتاب هستند.