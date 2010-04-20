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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۵۷

نبود زمینه تولید علوفه عمده مشکل دامداران گناباد است

نبود زمینه تولید علوفه عمده مشکل دامداران گناباد است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: عمده مشکل دامداران گناباد نبود زمینه تولید علوفه به دلیل کمبود منابع آبی است.

محمد باقر جاهدی درگفتگو با خبرنگار مهر در گناباد افزود: در چند سال گذشته به دلیل خشکسالی بین 30 تا 90 درصد منابع آبی بویژه قنوات این شهرستان با کاهش آبدهی مواجه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: شهرستان گناباد ظرفیت زیادی برای تولید فرآورده های دامی دارد و زمینه سرمایه گذاری برای فرآوری محصولات دامی در این شهرستان فراهم است.
 
جاهدی تصریح کرد: سال گذشته بیش از 48 هزار و 990 تن شیرخام درگناباد تولید شد.
 
وی افزود: پنج هزار و 108 تن گوشت مرغ، دو هزار و 16 تن تخم مرغ، دو هزار و 178 تن گوشت قرمز و پنج هزار و 600 کیلوگرم عسل در سال گذشته در این شهرستان تولید شده است.
 
وی گفت: به منظور کمک به دامداران 21 هزار تن کنسانتره دامی با یارانه دولتی بین دامداران توزیع شده است.
 
کد مطلب 1067327

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