اجرای طرح ایران سرای امید در دانشگاه تربیت معلم

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان دانشگاه تربیت معلم روز چهارشنبه هفته جاری از مجلش شورای اسلامی بازدید می کنند.

این بازدید روز چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه سال جاری از سوی انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت معلم از پالایشگاه نفت تهران

دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه تربیت معلم امروز در قالب طرح ایران سرای امید، یازدهمین بازدید از سلسله بازدیدهای علمی را با بازدید از پالایشگاه نفت تهران برگزار می کنند.

40 نفر از دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه تربیت معلم در راستای برگزاری و اجرای طرح بزرگ ایران، سرای امید اداره سفرهای علمی و فرهنگی اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه ، روز سه شنبه 31 فروردین از پالایشگاه نفت تهران بازدید خواهند کرد.

بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت معلم از آسایشگاه سالمندان کهریزک

دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه تربیت معلم امروزدر قالب طرح ایران سرای امید، دوازدهمین بازدید از سلسله بازدیدهای علمی را با بازدید از آسایشگاه سالمندان کهریزک برگزار می کنند.

به گزارش اداره کل امور فرهنگی دانشگاه تربیت معلم، 40 نفر از دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه تربیت معلم در راستای برگزاری و اجرای طرح بزرگ ایران، سرای امید، روز چهار شنبه یکم اردیبهشت از سوی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه از آسایشگاه سالمندان کهریزک بازدید خواهند کرد.

دانشجویان دانشگاه تربیت معلم از مراکز علمی و صنعتی کشور بازدید می کنند

دانشجویان دانشگاه تربیت معلم با شرکت در سلسله بازدیدهای علمی ایران سرای امید با توانمندیهای علمی و پژوهشی کشور آشنا می شوند.

کارشناس اداره سفرهای فرهنگی و علمی دانشگاه تربیت معلم با اعلام این خبر گفت: سلسله بازدیدهای علمی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم با شعار ایران سرای امید و با هدف آشنایی دانشجویان با توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشمندان کشور و ایجاد روحیه خودباوری و زمینه سازی برای تحقق شعار ما می توانیم از سوی اداره سفرهای فرهنگی و علمی اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه تربیت معلم طی ماههای فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال جاری برگزاری می شود.

حسن رنجبر افزود: طی این برنامه، دانشجویان دانشگاه تربیت معلم با حضور در پالایشگاه نفت تهران ، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان فضایی ایران ، کتابخانه ملی ایران و شرکت ایران خودرو از نزدیک با فعالیتها و توانمندیهای دانشمندان داخلی آشنا می شوند.