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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

تک محصولی شدن کشاورزی گلستان را تهدید می کند

تک محصولی شدن کشاورزی گلستان را تهدید می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیرخانه کشاورز گلستان گفت: کشاورزی استان که به قطب تولید کشور معروف است روبه تک محصولی شدن است و این امر نگران کننده است.

علیقلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: روند تک محصولی شدن تولیدات استان در آینده نه چندان دور مشکلاتی را موجب می شود.

وی اظهار داشت: این امر موجب افزایش علفهای هرز، آفات و بیماریها، افزایش مصورف سموم کشاورزی، کاهش عملکرد در واحد سطح و ... می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم مدیریت صحیح و بازرگانی محصولات کشاورزی در بعد از تولید موجب شد نتوانیم سایر محصولات را حفظ کنیم.
 
دبیرخانه کشاورز گلستان اعلام کرد: 500 هزار هکتار معادل 80 درصد اراضی کشاورزی استان به زیر کشت غلات است و این تک محصولی شدن تولید را نشان می دهد.
 
ایمانی افزود: کشاورزان به دلیل نابسامانیهای تولید و برای معیشت به کشت غلات روی می آورند و نیاز به سرمایه گذاری کمتر، استفاده بیشتر از ماشین آلات و .. از دلایل گرایش به این محصولات است.
 
وی عنوان کرد: برای برون رفت از این مشکلات و حفظ خاک استان باید برنامه های علمی و کاربردی که رد برگیرنده افق روشتی باشد، اجرایی شود.
 
گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.
کد مطلب 1067330

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