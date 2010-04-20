تک محصولی شدن کشاورزی گلستان را تهدید می کند

علیقلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: روند تک محصولی شدن تولیدات استان در آینده نه چندان دور مشکلاتی را موجب می شود.

وی اظهار داشت: این امر موجب افزایش علفهای هرز، آفات و بیماریها، افزایش مصورف سموم کشاورزی، کاهش عملکرد در واحد سطح و ... می شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم مدیریت صحیح و بازرگانی محصولات کشاورزی در بعد از تولید موجب شد نتوانیم سایر محصولات را حفظ کنیم.

دبیرخانه کشاورز گلستان اعلام کرد: 500 هزار هکتار معادل 80 درصد اراضی کشاورزی استان به زیر کشت غلات است و این تک محصولی شدن تولید را نشان می دهد.

ایمانی افزود: کشاورزان به دلیل نابسامانیهای تولید و برای معیشت به کشت غلات روی می آورند و نیاز به سرمایه گذاری کمتر، استفاده بیشتر از ماشین آلات و .. از دلایل گرایش به این محصولات است.

وی عنوان کرد: برای برون رفت از این مشکلات و حفظ خاک استان باید برنامه های علمی و کاربردی که رد برگیرنده افق روشتی باشد، اجرایی شود.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.