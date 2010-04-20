زیرساخت های طرح افزایش جمعیت مهیا نیست

مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر نظر خود را درباره اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد مبنی بر مخالفت با شعار " تنها دو فرزند کافی است" اینگونه بیان کرد: این حرف از نظر علمی جای بحث دارد. حداقل باتوجه به تجربیات، مطالعات و اطلاعاتی که ما در دسترس داریم، انجام این کار ممکن نیست.

وی با ابراز تاسف از اینکه اگر به درستی بررسی کنیم، در خواهیم یافت که واقعیات جامعه ما، واقعیت های تلخی است، افزود: امروز خانواده های ما مشکلاتی دارند که به نظر بنده باید ابتدا به فکر حل این آنها باشیم.

پزشکیان تصریح کرد: امروز در خانواده های ایرانی یا یک یا بیش از یک جوان بیکار داریم که باید برنامه ریزی های کشور در جهت حل مشکل این جوانان بیکار باشد نه اینکه هنوز مشکل جمعیت فعلی کشور حل نشده به فکر افزایش جمعیت باشیم.

وی بر رفع مشکلات، آموزشی، درمانی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی، مسکن و بیکاری جوانان از سوی دولت پیش از هرگونه برنامه ریزی دیگری برای افزایش جمعیت تاکید کرد و اظهارداشت: اولویت ما باید پیش از هربرنامه ریزی برای افزایش و تعدد فرزندان خانواده ها حل مشکلات موجود در خانواده ها به خصوص برای جوانان باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که بدون بستر سازی لازم و رفع مشکلات جمعیت فعلی کشور، تقاضای افزایش جمعیت و ورودی جدید جای تامل دارد.

وی گفت: با همین جمعیت فعلی ما امروز شاهد افزایش تقاضاها از کمیته امداد و بهزیستی هستیم و هر روز شاهدیم که به تعداد افراد زیر پوشش این نهادهای حمایتی بیشتر و بیشتر می شود. برای من جای سئوال است که علیرغم وجود این مسائل به فکر افزایش جمعیت باشیم.

پزشکیان در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسانی که این گونه موضوعات را برای اعلام به دولت و رئیس جمهور می دهند باید پاسخگو باشند که مبنای اینگونه برنامه ریزی هایشان چیست؟ برنامه آنها برای حل مشکلات جمعیت فعلی چیست؟ و منابع، امکانات و زیرساخت های لازم برای افزایش جمعیت را چگونه و از کجا مهیا خواهندکرد.



