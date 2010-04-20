نامزد پیشتاز ریاست جمهوری کلمبیا تهدید است/ خروج منطقه از سیطره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هوگو چاوز گفت که خوان مانوئل سانتوس وزیر دفاع سابق کلمبیا که در نظر سنجی ها برای انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده پیشتاز است تهدیدی برای همه ماست.

رئیس جمهوری ونزوئلا که همزمان با دویستمین سالگرد استقلال این کشور از اسپانیا، میزبان رهبران چپگرای منطقه از جمله رائول کاسترو رهبر کوبا، اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی، کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین و رافائل کورآ رئیس جمهوری اکوادور بود ضمن اشاره به سوابق سانتوس به عنوان وزیر دفاع کلمبیا در سال 1998 و برخورد با گروه فارک، وی را تهدیدی برای ثبات و آرامش منطقه آمریکای لاتین توصیف کرد.

سانتوس در آن زمان در برخورد با شورشیان فارک آنها را متهم کرده بود که مورد حمایت یانکی ها (آمریکا) هستند و چنین موضع گیری این گمانه زنی را تقویت می کرد که پس از روی کار آمدنش روابط این کشور با ونزوئلا بهتر خواهد شد اما اظهارات چاوز امید تحلیلگران را به یاس تبدیل کرد.

چاوز همچنین با اشاره به استقلال کشور گفت: پس از گذشت دویست سال از استقلال ونزوئلا این کشور همچنان آزاد و مستقل است و دیگر مستعمره هیچ کشوری نخواهد شد و آمریکای لاتین دیگر حیاط خلوت آمریکا نیست.