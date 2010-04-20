مسابقات علمی - کاربردی کار و دانش استان خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، قدرت الله راه چمنی صبح سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران از برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی کار و دانش و برگزاری مرحله تئوری مرحله استانی مهارتهای هنری به میزبانی سبزوار و چهار شهر دیگر استان خراسان رضوی خبر داد.

رئیس اداره آموزش و پرورش سبزوار گفت: مرحله تئوری این مسابقات با شرکت شهرستانهای سبزوار؛ جوین و جغتای و نیشابور و مناطق تخت جلگه؛‌ خوشاب؛ داورزن؛ زبرخان؛ ششتمد؛ میان جلگه؛ به میزبانی شهرستان سبزوار و در هنرستان کاوشگران سبزوار برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مسابقات 71 دانش آموز شامل 48 پسر و 23 دختر شرکت دارند، افزود: در هر رشته حداکثر 10 نفر به مرحله عملی این مسابقات که در نیمه اردیبهشت در مشهد مقدس برگزار می شود اعزام می شوند و برگزیدگان این مرحله به مسابقات کشوری راه می یابند.

معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار افزود: همچنین در راستای ارج نهادن به فعالیتهای فرهنگی و هنری دانش آموزان و همچنین نهادینه شدن فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان مسابقات فرهنگی و هنری در رشته های قرآن و معارف اسلامی؛ ادبی؛ هنرهای دستی؛ سرود و هنرهای نمایشی با شرکت بیش از 15 هزار دانش آموز مقاطع مختلف تحصیلی برگزار شد.

راه چمنی خاطرنشان کرد: ‌از بین شرکت کنندگان در مسابقات فرهنگی و هنری تعداد دو هزار نفر در رشته ها و دوره های مختلف حائز رتبه های برتر گردیدند و در مراسم اختتامیه هدایا و لوح تقدیر خود را دریافت داشتند.

وی ادامه داد: در بخش تئاتر و سرود خواهران و برادران گروه های سرود و تئاتر مقاطع راهنمایی و متوسطه این شهرستان موفق به راهیابی به مرحله استانی شدند ضمن اینکه در رشته های انفرادی نفرات برتر در هر رشته برای رقابت در مرحله استانی اعزام خواهند شد.