ستاد اجراییات و امور انتظامی شهرداری کرج آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون خدمات شهری شهرداری کرج در مراسم آغاز بکار این ستاد اظهار داشت: عمده وظایف این ستاد جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، وصول مطالبات شهرداری کرج و جلوگیری از سد معبر است.

علی اصغر کمالی زاده افزود: انتظار می رود با آغاز به کار ستاد اجرایی و امور انتظامی شهرداری در سال جاری اقدامات موثری در جهت کنترل ساخت وساز ها و قانونمند کردن آنها در کرج انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته تعداد زیادی ساخت ساز غیر مجاز از جمله 72 مورد در حصار و 41 واحد در مهرشهر، اخترآباد و سهرابیه کرج تخریب شد.

این مسئول بیان داشت: سال گذشته در حوزه کنترل و نظارت اقدامات بسیار موثری انجام گرفت و با ساخت و سازهای غیر مجاز در کلانشهر کرج برخورد قاطع شد.

کمالی زاده عنوان کرد: برای پشیگیری و کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز سامانه های الکترونیکی در مناطق دهگانه شهرداری کرج راه اندازی شده است.

وی گفت: ستاد اجراییات و امور انتظامی شهرداری کرج با 22 نفر از پرسنل نیروی انتظامی و کارکنان شهرداری در سه نوبت کاری در طول شبانه روز فعالیت خواهد داشت.