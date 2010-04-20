تولید سالانه 68 هزار تن تخم مرغ در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان صبح سه شنبه در نشست مشترک با اعضای هیئت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار استان افزود: ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی استان 9 میلیون و 500 هزار قطعه مرغ تخم گذار است.

وی اظهار داشت: با اینحال اما به دلیل مشکلات مختلف میزان تولید تخم مرغ استان شش میلیون قطعه است که با این شرایط آذربایجان شرقی با تولید 1.13 درصد تخم مرغ کشور رتبه پنجم را در اختیار دارد.

محمدیان با اشاره به توان تولید اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار استان آذربایجان شرقی به عنوان تشکلی تاثیر گذار در ثبات بازار کشور گفت: حلقه اتصال بین برنامه ریزان و تولید کنندگان مرغ تخم گذار می تواند با توسعه و ایجاد تعامل بیشتر بین تولید کنندگان ، از بروز بحران ناگهانی در بازارهای مصرف جلوگیری و چشم انداز تولید مطمئن را ترسیم نماید.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین عوامل توسعه در زیر بخشهای مختلف کشاورزی به ویژه بخش دام و طیور، هماهنگ کردن میزان تولید با نیاز بازارهای مصرف و ایجاد امکان صادرات محصول با توجه کامل به کیفیت محصول تولیدی است.

محمدیان تصریح کرد: تدوین برنامه های دقیق با زمانبندی مشخص برای توسعه با توجه به نیاز و تنوع بازارهای مصرف استانی و کشوری به محصولات تولید شده در کوتاه مدت می تواند ریسک تولید محصول را به حداقل آن کاهش داده و در نهادینه شدن برنامه ریزیهای توسعه ای در نظام اقتصاد کشاورزی مبتنی بر تولید نقش فعال خود را آشکار نماید.

وی نوسازی مرغداری ها، مدیریت دقیق هزینه های اجرا یی تولید، افزایش ظرفیت واحد های تولیدی و افزایش راندمان تولید را جهت کاهش قیمت تمام شده اساسی خواند و گفت: ایجاد صنایع تبدیلی و فراوری و زمینه سازی برای صدورمحصول به سایر کشورها از جمله راهکارهای مهم در این بخش مهم تولیدی است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی افزود: برای حمایت از تولید کنندگان تخم مرغ، ذخیره گردشی تولید مازاد برمصرف استان و عرضه نهاده های یارانه دار به تولید کنندگان ضروری است.

محمدیان با اشاره به این مسئله که کاهش ریسک تولید ، باعث افزایش کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی می شود گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان در جهت توسعه تولید محصولات کشاورزی و حل مشکلات تولید کنندگان با برنامه ریزی های مدون و همکاری سایر نهادهای مرتبط اقدام خواهد کرد .