نرم افزار رفع نقص مایکروسافت ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم افزار به صورت اساسی سیستم تشخیص خودکار ویندوز 7 را به دیگر نسخه های سیستم عامل مایکروسافت می افزاید در حال حاضر نسخه آزمایشی نرم افزار "Fix It" متناسب برای ویندوزهای XP و ویستا ارائه شده است این نرم افزار همچنین می تواند تاثیرات احتمالی به روز رسانی برنامه های ایمنی بر روی رایانه را قبل از اجرا شدن، پیش بینی کند.

پس از نصب، این نرم افزار تمامی اطلاعات شناخته شده در رابطه با ویندوز و هر نوع ابزار اتصال یافته به رایانه را به روز رسانی کرده و دستگاه میزبان را برای یافتن هر نوع ویروس یا حملات ویروسی مورد بررسی قرار می دهد زمانی که تعمیرات مورد نیاز رایانه آماده شوند، نرم افزار به کاربر اعلام می کند تعمیرات آماده اجرا هستند و یا سعی در اجرای آنها خواهد کرد.

"Fix It" برای 300 نقص یا اختلال رایج در رایانه ها که می توانند منجر به از کار افتادن ویندوز شوند، از راه حلهای کلیدی برخوردار است در عین حال در صورتی که تعمیرها و رفع نقصهای خودکار موثر نباشند، نرم افزار در عین حال از تعدادی از نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه پشتیبانی می کند و به کاربران کمک می کند تا اطلاعاتی از جزئیات مشکل به وجود آمده را به بخش پشتیبانی شرکت مایکروسافت انتقال دهند.

کاربرانی که این نرم افزار را از صفحات پشتیبانی سایت مایکروسافت دانلود می کنند، می توانند از آن بر روی چند رایانه مختلف استفاده کنند در عین حال کاربران ویندوز XP که قصد استفاده از این نرم افزار را دارند، باید سیستم عامل سرویس پک 3 را بر روی رایانه خود نصب کرده باشند.

بر اساس گزارش بی بی سی، خدمات Fix It شرکت مایکروسافت از اواخر سال 2008 آغاز به کار کرده است شرکت مایکروسافت مشابه بسیاری از شرکتهای نرم افزاری پایگاه داده های وسیعی از مشکلات و نواقص رایانه ای به وجود آورده است که با کمک تکنولوژی ویندوزهایش، گزارشهای این مشکلات و اختلالات را از رایانه ها دریافت کرده و راه حلهای جدیدی را برای رفع آنها ارائه می کند.