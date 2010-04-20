12 هزار ایرانی نوروز امسال وارد سلیمانیه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کورده روئوف بارام صبح سه شنبه در حاشیه انعقاد تفاهم نامه همکاری گردشگری با همتای مازندرانی خود در هتل سالاردره ساری افزود: کردستان از نظر تاریخی و طبیعت گردی دارای قابلیت بالقوه ای بوده که باید بالفعل شود.

وی خاطر نشان کرد: در سلیمانیه نیز غاری وجود دراد که قدمت آن به شش هزار سال قبل از تاریخ برمی گردد که اثرات فسیل انسان در آن پدیدار شده است.

رئیس اتحادیه هتلداران و رستوران داران اقلیم کردستان عراق با اشاره به اینکه آب انبارها و چشمه های آب معدنی فراوانی در استان وجود دارد تصریح کرد: در ادوار گذشته با ایران رابطه ای دیرینه و مسالمت آمیز داشته و اکنون ایرانی ها را دوست و برادر خود می دانیم.

بارام با بیان اینکه هتل های یک تا پنج ستاره فراوانی در سلیمانیه داریم یادآور شد: 45 رستوران تفریحی و 400 رستوران معمولی در این استان آماده گردشگران ایرانی خصوصا مازندرانی است.

وی با اعلام این مهم که قابلیت های گردشگری مازندران تاکنون برای ما شناخته شده نبوده است گفت: هیچ مشکلی برای تامین امنیت در کردستان عراق برای تفرج گردشگران ایرانی وجود ندارد و نمونه بارز آن سفر 12 هزار گردشگر ایرانی نوروز امسال به سلیمانیه است.

وی بیان داشت: گردشگران ایرانی می توانند از طریق یک راه هوایی سنندج سلیمانیه و راه زمینی باشماق مریوان به سلیمانیه وارد شوند.

این مسئول گردشگری اقلیم کردستان عراق تاکید کرد: تورهای گردشگری مازندران باید طوری برنامه ریزی نمایند که امکان رقابت گردشگران ترکیه و کشورهای عربی را در سلیمانیه از آن ها سبقت گیرند.

حمید رضا نوری، نماینده آژانس های مسافرتی مازندران نیز با اشاره به اینکه مازندران در زمینه گردشگر قابلیت های زیادی دارد افزود: آژانس های مسافرتی قوی در استان وجود دارد و تورهای مازندران به کشورهای اطراف فعال است.

وی با بیان اینکه آژانس های خدمات مسافرتی استان آمادگی ارائه تمامی خدمات مدنظر گردشگران کردستان عراق در مازندران هستند گفت: این شرکت های خدماتی می توانند گردشگران عراقی را از طریق مازندران نیز به مشهد مقدس جهت زیارت ثامن الحجج اعزام نمایند.

وی همچنین خواستار برقراری ارتباط هوایی و خط پروازی مستقیم مازندران به سلیمانیه برای تسهیل در آمد و شد گردشگران دو طرف شد.

محمد حسین پورمند، مدیر آژانس خدمات هوایی تیرنگ نیز از آمادگی شرکت های فعال استان در زمینه توسعه تجارت هوایی از طریق فرودگاه های ساری، رامسر و نوشهر با کردستان عراق شد.

وی با بیان اینکه تیم کاملا حرفه ای برای تقویت جلب و جذب گردشگر و توریسم در مازندران وجود دارد اظهار داشت: سفرهای ارزان قیمت را می توانیم با ایجاد تورهای گردشگری مازندران سلیمانیه فعال سازیم.

به گفته پورمند، شرکت های خدمات هوایی و مسافرتی مازندران هم اکنون همکاری های فی مابین گردشگری و طبیعت گردی با کشورهای آسیای میانه، ارمنستان، تاجیکستان و قزاقستان دارند و پروتکل هایی با این کشورها انعقاد کردند.