"کارت تماشای تئاتر" در حد یک حرف باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در تئاتر ایران در دورههای مختلف طرحهایی هستند که در برههای از زمان بحث داغ اهالی تئاتر میشوند ولی خوشبختانه یا متأسفانه برخی از این طرحها به دلایلی که بیشتر به مدیریت تئاتر مربوط میشود، به ثمر نمیرسند و صحبتی نیز از آنها نمیشود. یکی از این طرحها که مردادماه سال گذشته در مجموعه تئاتر شهر اولین مرحله آن با حضور چهرههای شناخته شده تئاتر و برخی مدیران بانک اقتصاد نوین و مدیران ادارهکل هنرهای نمایشی رونمایی شد، طرح صدور و استفاده از کارت هوشمند تماشای تئاتر بود.
مدیرکل هنرهای نمایشی در اوایل سال 88 خبر از صدور کارت هوشمند تماشا برای هنرمندان و اصحاب رسانه داد. طبق گفته حسین پارسایی تهیه بلیت نمایش با کارت هوشمند "تماشا" برای دو گروه هنرمندان شاخص و برجسته تئاتر و اصحاب رسانه به صورت رایگان انجام میشد و باقی هنرمندان و فعالان تئاتر با استفاده از این کارت میتوانستند با 50 درصد تخفیف بلیت نمایش مورد نظر خود را تهیه کنند.
پارسایی در مراسم رونمایی کارت هوشمند "تماشا" گفته بود: ما برنامههای مورد نیاز، تعریف کارتهای هوشمند و میزان ظرفیت استفاده از هرکدام برای هر نمایش را بنا به ظرفیتهای موجود در مجموعه تئاتر شهر، سنگلج و هنر تعیین کردهایم. البته کارتهای مدیریت و روابط عمومی مجموعه در شرایط خاص خدمات لازم را برای هنرمندان ویژه و اصحاب رسانه انجام خواهند داد. هر کدام از تالارها هم یک کارت هوشمند قابل شارژ خواهد داشت که به جای بلیت میهمان در اختیار کارگردان اثر قرار میگیرد. در صورت وجود قرارداد گیشه برای یک اثر نمایشی خرید بلیت 50 درصدی با کارت "تماشا" لغو و بلیت هنرمندان ویژه و اصحاب رسانه توسط مرکز انجام میشود.
در مراسم سیزدهم مردادماه سال 88 نوبهار معاون الکترونیکی بانک اقتصاد نوین که به عنوان بخش خصوصی در راهاندازی سامانانه کارت هوشمند "تماشا" با ادارهکل هنرهای نمایشی همکاری داشت درباره وضعیت این سامانه گفته بود: طراحی و راهاندازی سیستم فروش بلیت و امکان خرید بلیت از طریق کیوسکهای بانک طراحی شده است. تا به حال پنج کیوسک در مجموعه تئاتر شهر و یک کیوسک در تماشاخانه سنگلج نصب شده است. یک هزار و 500 کارت هوشمند "تماشا" نیز طراحی شده که 500 عدد آن تحویل اداره کل هنرهای نمایشی شده است.
در همان مراسم جعفر والی بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون اولین کارت هوشمند "تماشا" را دریافت کرد و از طریق آن بلیت نمایش "پیچ تند" کتایون فیضمرندی را خریداری کرد. همچنین سیاوش تهمورث و اصغر همت دیگر هنرمندانی بودند که کارت هوشمند تماشا دریافت کردند. اما از آن پس دیگر هیچ هنرمند و خبرنگاری کارت هوشمند تماشا را دریافت نکرد و وجود چنین سامانهای تنها به واسطه کیوسکهای بانک اقتصاد نوین در سالنهای مجموعه تئاتر شهر یادآوری میشود.
این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که این طرح با بودجهای که به خود اختصاص داد سرانجامی نا موفق داشت و هیچگاه طی یک سال گذشته جواب مشخصی درباره اجرا نشدن این طرح به هنرمندان و رسانهها داده نشده است. گویا تنها قرار بود چند کارت محدود تماشا در اختیار تعداد انگشتشماری از هنرمندان تئاتر قرار گیرد تا یادگاری باشد از طرحی ناموفق که در حد یک مراسم و حرف باقی ماند.
سال گذشته با وجود برگزاری مراسم رونمایی صدور و استفاده از "کارت تماشای تئاتر" در مجموعه تئاتر شهر بعد از گذشت یکسال بهرهبرداری از این طرح به خاطرهها پیوست.
به گزارش خبرنگار مهر، در تئاتر ایران در دورههای مختلف طرحهایی هستند که در برههای از زمان بحث داغ اهالی تئاتر میشوند ولی خوشبختانه یا متأسفانه برخی از این طرحها به دلایلی که بیشتر به مدیریت تئاتر مربوط میشود، به ثمر نمیرسند و صحبتی نیز از آنها نمیشود. یکی از این طرحها که مردادماه سال گذشته در مجموعه تئاتر شهر اولین مرحله آن با حضور چهرههای شناخته شده تئاتر و برخی مدیران بانک اقتصاد نوین و مدیران ادارهکل هنرهای نمایشی رونمایی شد، طرح صدور و استفاده از کارت هوشمند تماشای تئاتر بود.
نظر شما