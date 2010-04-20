علی قوی تن کارگردان "سرود تولد" در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: من وقتی خبر درگذشت ایشان را شنیدم بسیار ناراحت شدم و حالا نیز با همان حالت منقلب با شما صحبت می کنم. من فوت این هنرمند پیشکسوت را به همه اهالی سینما و بازیگران تسلیت می‌گویم.

وی افزود:مرحوم خیرآبادی شخصیت بسیار بزرگ و هنرمند والایی در سینمای ایران بودند. ایشان بعد از انقلاب نیز آثار درخشانی در سینما داشتند که نمونه بارز آن‌هم نقش‌هایشان در "اجاره‌نشین‌ها"، "مادر" و... بود.

کارگردان "سرود تولد" درباره همکاری خود با مرحوم خیرآبادی گفت: من زمانی که با ایشان صحبت کردم به من گفتند که خود را بازنشسته کرده‌اند و دیگر قصد ندارند کار بازیگری انجام دهند. حتی عنوان کردند که از ایشان برای بازی در فیلم "ازدواج به سبک ایرانی" حسن فتحی نیز دعوت کردند اما به دلیل اینکه تصمیم گرفته بودند از این حوزه کناره گیری کنند، به وی نیز جواب رد دادند.

قوی تن ادامه داد: اما من اصرار داشتم و با ایشان جلسه ای برگزار کردم. نمی دانم چطور شد قصه و فضای کار مورد قبول ایشان واقع شد و قبول کردند با ما به عنوان آخرین کار سینمایی همکاری کنند. ایشان سر کار بسیار شاداب، صبور و حرفه ای همکاری می‌کردند.

وی افزود: من و گروه تولید فیلم سعی کردیم شرایط مناسبی برای وی فراهم کنیم و همه گروه به وی احترام می گذاشتند و خوشبختانه وی نیز از این همکاری راضی بود. بعد از مدتی نیز من سی دی فیلم را توسط یکی از عوامل برای ایشان فرستادم تا ببینند.

حمیده خیر آبادی در سن 86 سالگی بامداد 31 فروردین ماه دار فانی را وداع گفت.